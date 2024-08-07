「像個鄰居」華茲形象接地氣

美國明尼蘇達州州長華茲六日獲副總統賀錦麗選為競選副手。他本來知名度不高，但前總統川普副手范斯連番攻擊賀錦麗後，華茲以「怪」一詞反批川、范，引發黨內和跨世代共鳴，衝高他在全美的聲量。華茲曾是高中教師、美式足球教練，還在六四事件之後決定赴中國大陸教書，擔任聯邦眾議員時也關注中國問題。

美媒國會山莊報報導，華茲說著「中西部」的平實語言，有親民特質。民主黨策士霍根指出，華茲與選民交談時彷彿鄰居，這也是他能帶起「怪」風潮的原因。

賀錦麗眾多副手人選中，華茲背景相對特殊。英國廣播公司（BBC）報導，華茲故鄉是內布拉斯加州，曾在十七歲時加入陸軍國民兵。

據華茲二○一四年向美國之音說，六四事件爆發的一九八九年，他們有一行人正赴香港準備到大陸，「我記得那天我醒來後看到新聞，得知無法想像的事情發生了，當時我們要做出決定」。許多同行者雖決定返美，「而我覺得，當時比任何時候都更該去中國」。

有教學學位的他，在大陸廣東省教書一年，會說一點華語和廣東話，他和妻子的蜜月旅行也在大陸。華茲一度回到內布拉斯加州，成為教師、足球教練，後來搬到妻子的故鄉明州，現有兩個孩子。

二○○六年，華茲當選明州聯邦眾議員，曾五度連任、在職十二年。他也曾擔任美國國會及行政部門中國問題委員會成員。他曾說，擔心六四事件被人遺忘，「暴政會繼續存在是因為我們遺忘了。六四周年紀念非常重要，和了解這段歷史的人站在一起，講述當時的故事非常重要」。

繼眾議員後，華茲兩度贏得州長選舉，如今躋身賀錦麗競選搭檔。民主黨籍前眾院議長裴洛西也屬意他。

明州數十年來是民主黨票倉，華茲能鞏固明州，還能代表更廣的中西部。明州律師兼民主黨策士阿瑪拉說，光是去年，華茲就簽署管制槍枝、合法化娛樂用大麻等法律。

不過共和黨篤定追打他州長任內爭議。華茲擔任州長後遇到兩大挑戰，分別是新冠疫情及非裔男子佛洛伊德在該州遭白人警察用膝蓋壓脖子致死引發的動盪。美媒報導，明州也發生全國最大規模的疫情詐欺案之一。