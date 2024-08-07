美專家：倉促應戰 或有利賀錦麗

美國副總統賀錦麗五日正式取得民主黨總統提名。紐約時報報導，有專家認為，賀的競選時間偏短是一大優勢，使對手前總統川普陣營還未能展開猛烈攻擊定義賀的形象。但賀若在選戰裡犯錯，能應對的時間會更少；她也還受制於總統拜登的民怨包袱。

賀錦麗倉促參選，將拜登和川普的持久戰轉變為十一月大選前的百日衝刺。兩黨的分析家都說，當前大選時程可能對賀有利。賀陣營希望挾著現在的政治衝勁，橫越候選人被提名前通常會歷經的若干仔細檢驗及細緻政策辯論，並讓川普得應付與拜登極為不同的對手。

在賓州等關鍵決勝州，提前投票九月中就將開始。共和黨籍前總統布希二○○四年競選首席策士陶德說，選戰縮短帶給賀重大優勢。過去川普大選對手拜登、希拉蕊柯林頓都遭共和黨無情攻擊，因此時至大選年九月初的美國勞動節，民主黨總統提名人的形象都已被徹底定義，「但賀錦麗不一樣」。

紐時指出，川普正在想方設法定義賀錦麗，部分原因是賀錦麗跳過黨內初選，未受到該黨同志數個月的攻擊而露出弱點。賀出馬角逐總統後，也還未同意任何重要媒體訪問。

希拉蕊二○一六年競選公關主任巴梅瑞說，賀錦麗不須受漫長初選季煎熬，不必在初選被質疑參選動機和身為女性的適任度，「她以作為問題解方之姿，呈現在選民眼前」。

但跳過競爭激烈的初選，也就失去一個測試並磨練競選技巧的機會。更迫切的是，公眾對拜登團隊執政的好感度偏低，選戰短促恐讓賀錦麗沒有太多時間重寫選戰劇本並向公眾自我推銷。

民主黨顧問蘇拉姆則說，民眾對賀的好感度已激增，但賀一旦犯錯，能從中站起來的周旋時間也較少，錯誤會被放大。

共和黨顧問、對川普抱持批評的墨菲說，民眾不該忘記在六月的關鍵拜川辯論前，美國人期待下架拜賀團隊，不只是擔心拜登年老，經濟擔憂同樣重要，「因此對賀錦麗，還有很多危險等著」。

多數美國人認為，國家在拜賀治下正朝錯誤方向前進。川普陣營可將拜登在移民、經濟等議題的紀錄與賀錦麗綁在一起。如美股五日大跌，川普很快就為此責難賀錦麗和拜登。

但墨菲說，利弊權衡下，賀錦麗仍比拜登更有優勢，迫使川普制定新計畫而非輕取拜登。墨菲並指出，賀的競選著眼於未來，把川普刻畫為「昨日美國」的老骨董，立足於有力位置。