賀錦麗挑選華茲為副手 打親民牌

代表美國民主黨出戰二○二四總統選舉的副總統賀錦麗，六日挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為副手，華茲說，這是他畢生的榮耀。華爾街日報報導，出身中西部、曾任高中教師的華茲，風格親民，被認為能協助賀錦麗在威斯康辛州和密西根州等關鍵決勝州吸票。

賀錦麗說，華茲為中產階級家庭奮戰的信念，讓她決定挑選華茲為副手。

華茲已擔任兩屆州長，也是民主黨州長協會現任主席。他在明尼蘇達州以外的地方本來知名度不高，但最近幾周，華茲在電視採訪中稱共和黨總統候選人川普和他的搭檔范斯「很怪」，以平實用語攻擊對方但沒有過於刻薄，因此贏得了一些民主黨粉絲，讓這個詞在民主黨人當中廣為流傳。

華茲現年六十歲，比今年十月將滿六十歲的賀錦麗大了幾個月。華茲本人擁有槍枝，愛好打獵，這通常有助在農村地區拉票。

明尼蘇達州數十年來一直傾向民主黨，但川普近來在當地支持率衝高，賀錦麗挑選華茲不僅能鞏固明州，也能讓農村背景的華茲抗衡川普副手范斯「小鎮出身」的訴求。

國會山莊報報導，聯邦眾議院前議長裴洛西屬意華茲，無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯也認為華茲最懂勞動階層。

先前外界盛傳賓州州長夏皮洛也是呼聲很高的副手人選，且賓州是關鍵決勝州。不過，美國新聞網站Axios報導，擁有猶太血統的夏皮洛在加薩走廊衝突中堅定支持以色列，且強烈反對反猶主義，還將美國校園支持巴勒斯坦的學生和三Ｋ黨相提並論，引發民主黨進步派人士批評，認為可能引起部分年輕選民、阿拉伯裔、穆斯林反感，是夏皮洛未能出線的原因之一。

另外，美國民主黨全國代表大會五日結束線上唱名投票，民主黨宣布，賀錦麗獲得百分之九十九黨代表的支持，確定獲得民主黨提名。賀錦麗本周將展開為期五天、七城市的關鍵州造勢活動，第一站就在賓州，將偕華茲聯合造勢。