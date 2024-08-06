賀錦麗副手華茲鄉土務實 甩民主黨菁英感固「藍牆」

美國民主黨準總統候選人賀錦麗副手人選多強爭霸，最終風格鄉土務實的明尼蘇達州長華茲出線。這意味民主黨甩歐巴馬、希拉蕊到賀錦麗的滿滿菁英感，著眼拉高選民共鳴；華茲耕耘中西部多年也有助保「藍牆」。

●撇民主黨傳統攻擊論述 打「怪」牌奏效

比起賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等呼聲高的副手可能人選，受訪總愛露出招牌笑容的華茲（Tim Walz），知名度不高。

美國前總統川普副手范斯（J. D. Vance）連番高分貝攻擊賀錦麗（Kamala Harris）後，華茲不提專有名詞堆疊的論述，反而以更貼近大眾的「怪」（weird）一詞反擊，迅速引發跨世代共鳴。黨內不分輩分跟進喊怪，也衝高他的全國聲量。

華茲「與選民交談，就像他們是他的鄰居一樣。我認為，這就是『怪』流行起來的原因」，民主黨策士霍根 （Tim Hogan）7月底對美國「國會山莊報」（The Hill）說。

美國政治新聞網Politico指出，華茲出「怪」招對川普及范斯進行有效打擊。不難想像，華茲正式登上辯論台後，將祭出一波波強勁攻勢。

華茲「真我」風格也符合選民厭倦西裝筆挺的傳統政客，要求政治人物真誠的訴求；例如他時不時就穿T恤出席活動，雖然不見得得體，卻對了年輕世代喜歡隨興勝過包裝的脾性。

最近這類照片在推特上發酵，一條推文說：「他可以選副總統，也可以洗車庫。」也有眼尖記者形容，華茲的T恤不是政客裝親民時找來的衣服，而是一看就是穿舊，領口有「荷葉邊」那種。

●平地而起的非典型政客

賀錦麗眾副手人選中，華茲沒有常春藤學歷，不念法律，更不是太空英雄。他在內布拉斯加州小鎮長大，華府檯面上政治人物還是國會菜鳥實習生時，身為高中地理老師的華茲在走廊上架開鬧事學生，當過美式足球教練，還去中國教書。

雖然是保守州的鄉下孩子，華茲卻走得很前面，成為任職高中同性戀聯盟分會的第一位教職顧問。

這些與基層周旋的過往給華茲很強的溝通能量。俄亥俄州前聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）對「衛報」（The Guardian）說，即使「賀錦麗/華茲」配沒譜，民主黨仍應該讓華茲搭巴士奔走匹茲堡及密爾瓦基等城市，穿越歷經工業衰退的「鐵鏽帶」（RustBelt），與選民面對面交談。

美國鐵鏽帶城市的勞動階級選民以往一面倒地支持民主黨，但在多年經濟困頓及有利於共和黨的社會議題越來越多後，今年這些地方又成了搖擺選區。

華茲2006年轉戰政壇，挑戰親共和黨的國會選區爆冷獲勝。他一次又一次擊敗共和黨對手，一路當了十幾年的國會議員，直到2018年選上州長，並於2022年成功連任。

明尼蘇達州律師兼民主黨策士阿瑪拉（Abou Amara）表示，在地民眾知道華茲與民主黨各派系人馬建立關係的能力，「而現在全國也開始看到這一點」。

民主黨策士麥肯納（Martha McKenna）也指出，華茲擁有「鄉土魅力及非常穩的紀錄」。

●中西部出身 引共鳴固藍牆

明尼蘇達州參議院前共和黨多數黨領袖科克（Amy Koch）說，華茲不僅能鞏固明州，還能代表更廣的中西部。阿瑪拉也表示，農村背景的華茲可以抗衡范斯「小鎮出身勵志哥」的形象。

分析指出，民主黨要保住白宮，絕不能失守中西部的「藍牆」。

藍牆由沿著五大湖的搖擺州組成，包括威斯康辛州、密西根州及賓州。如果賀錦麗像拜登2020年那樣成功守住這道牆，即使川普拿下其他搖擺州如喬治亞、亞利桑那及內華達，賀錦麗仍有可能贏得大選。

華茲出線有方方面面的詮釋空間，包括他在自家州推動壓低育兒費用及學費的政績，在通膨不見緩解下，搖擺州入不敷出的爸媽一定也歡迎類似政策。

另外，華茲不意識形態掛帥，而是會聽取外界意見回饋並採取行動的務實態度，或許也是他成為最強綠葉的原因之一。

明尼蘇達州的進步派草根組織成員法哈特（Elianne Farhat）與華茲往來多年，衝突沒少過，但仍挺華茲。她觀察，華茲會根據回饋意見調整立場，會「進化」。

以美國社會高度關注的槍枝管制議題來說，華茲擁槍，也會狩獵。曾獲得全國步槍協會（NRA）支持及政治獻金。

拉斯維加斯2017年發生大規模槍擊案後，華茲改變立場，將NRA的獻金轉捐慈善機構；隔年，佛羅里達州派克蘭市（Parkland）一所高中又發生槍擊案，華茲發聲支持禁槍。當上州長後，他也簽署了槍枝管制法律。

●疫情因應及佛洛伊德事件 恐成選戰攻防議題

華茲擔任州長後遇到兩大挑戰，分別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察用膝蓋壓脖子將近9分鐘，導致他窒息送醫不治後引發的動盪。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）及新聞網站Axios報導，華茲在疫情期間動用緊急權力、強制戴口罩及關閉企業的做法引發抨擊；明尼蘇達州也發生美國最大規模的疫情詐欺案之一。

華茲也因在佛洛伊德過世後3晚，才派國民兵制止動亂、搶劫和縱火受到質疑。

如今華茲成為賀錦麗副手，州長任內爭議勢必會被對手再次攤開追打，成為選戰攻防議題。