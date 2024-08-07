美最大、最富亞裔族群將登政壇高峰？ 賀錦麗、范斯妻子都是印度裔

美國大選倒數不到百日，川普、賀錦麗兩方人馬都在強力動員，誰勝誰負尚難分曉。但確定的是，印度裔美國人將在這場選戰扮演重要的角色。除了民主黨總統候選人賀錦麗，還是共和黨副總統候選人范斯的妻子，她們都是印度裔女性。看來，印度裔不只是美國最富有的亞裔族群，還將在政壇登上前所未有的高峰。

2024年的美國總統選情紛亂，先後經歷川普槍擊、拜登退選，民主黨由賀錦麗臨陣接棒，迎戰川普與副手范斯（J.D. Vance）。不過，在選戰紛擾背後，更看到印度裔美國人在政壇、社經地位上，皆一路攀升。

美國政治新聞雜誌《國家》（The Nation）報導，印度裔在美國崛起，是21世紀美國國內最引人注目的事件之一，連總統拜登都明顯注意到這個趨勢。

2021年，拜登與NASA科學家莫漢（Swati Mohan）談話中，得知莫漢出生於印度卡納塔克邦，讓他不禁感歎身邊聚集許多印度裔精英，如副總統賀錦麗、白宮演講撰稿人雷迪（Vinay Reddy），更形容「印度裔美國人正在接管這個國家」。

入主白宮或第二夫人？印度裔女性將登上美國政壇高位

共和黨副總統候選人范斯的妻子烏莎也是印度裔，可能將成為美國第二夫人。（路透）

近來最明顯的例子，便是可能入主白宮的賀錦麗，具有印度、非裔血統；而共和黨方面，副總統候選人范斯的妻子烏莎（Usha Vance）也是印度裔，可能將成為美國第二夫人。

換句話說，今年11月的選舉，不管結果如何，印度裔社群都將在美國政壇達到前所未有的高位。

不僅如此，再回推到2023年，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）當時仍在角逐共和黨黨內提名，競爭同一位置的，還有企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），兩人當時展開激烈的唇槍舌劍，但引起大眾關注的，是他們的共同點：兩人皆是印裔美國人。

根據「亞裔美國人和太平洋島民社區」（AAPI）數據，當前美國535 名國會議員中，有五位是印度裔身分，而州議會印度裔議員也有近40人，是美國政壇中，人數最多的亞裔社群之一。

美利堅大學學者辛赫（Maina Chawla Singh）接受《孟加拉通訊社》（Bangladesh Sangbad Sangstha）採訪時分析，印度裔美國人在政壇上的崛起，可回溯到前總統歐巴馬時期，當時他聘雇多位印度裔職員，「印度裔美國人已在許多方面取得成功，政壇或許是最後一個尚待征服的領域。」

Google、微軟執行長都是印度裔！已成美國最富、最大亞裔族群

2023年發布的最新人口普查報告指出，2020年，美國印度裔人口來到440萬人，十年內增幅達54.7％，正式超越華裔，成為美國最大的亞裔族群，也是最富裕的亞裔族群。

若分析家庭收入中位數，截至2022年8月的美國人口普查數據指出，美國印度裔家庭收入約落在12.3萬美元，幾乎是美國平均線（6.3萬美元）的兩倍。

由此可見，不只在政壇嶄露頭角，印度裔美國人的經濟影響力，也不容小覷。《印度時報》統計，儘管印度裔美國人只占全美總人口數的 1.5％，但他們對美國稅捐擁有巨大貢獻，繳納金額占所得稅總額的比率達5～6％。此外，他們更間接為美國創造1100～1200 萬個就業機會。

微軟執行長納德拉也是印度裔美國人。(路透)

眾所周知，印度裔人才濟濟，不僅是矽谷工程師的中流砥柱，就連科技巨頭的執行長、高階主管，也少不了印度裔精英的貢獻，例如，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、百萬富翁企業家暨風險投資人柯斯拉（Vinod Khosla），皆是知名的印度裔人物。

除此之外，《富比世》公布2023年美國前400大富豪排行榜，共有四名印度裔美國富豪上榜，第一位是雲端資安公司Zscaler創辦人喬杜里（Jay Chaudhry），拿下第89名。根據《富比世》實時富豪榜，截至7月31日，喬杜里的身家達101億美元。

選戰百日倒數，賀錦麗動員關鍵搖擺州的印度裔選民？

距離11月的美國大選日，剩下不到百日，根據《美聯社》，角逐白宮大位的賀錦麗，30日動身前往喬治亞州，瞄準印度裔選民，有意搶攻關鍵搖擺州。畢竟，印度裔已成美國最大亞裔社群，又多集中在亞利桑那州、喬治亞州、內華達州和密西根州，過往總統大選中，這些搖擺州常成為影響選情的關鍵戰場。

值得注意的是， AAPI Data的5月民調指出，約一半的亞裔美國人和太平洋島民認同自己是民主黨人，約四分之一為共和黨人，這些占比與針對南亞社群的調查結果類似。民調進一步指出，約半數南亞裔美國人對賀錦麗抱持正面看法。

儘管眼下選情膠著，最終鹿死誰手難有定論，但印度裔美國人的全方位崛起，已是有目共睹。他們在政治、經濟、科技等領域的卓越表現，早已成為美國社會不可或缺的中流砥柱。

（本文出自2024.08.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）