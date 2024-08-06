「必須被活活燒死」社群貼文暴力威脅賀錦麗 美維州男子遭起訴
美國維吉尼亞州一名男子在社群平台暴力威脅副總統賀錦麗，因而遭到起訴。民主黨籍的賀錦麗將在11月5日的總統大選與共和黨籍候選人、前總統川普競逐白宮大位。
路透社報導，根據法院紀錄，賈理耀（FrankCarillo）因在社群平台GETTR發布一連串針對賀錦麗（Kamala Harris）的貼文，本月2日在維吉尼亞州聯邦法院被控威脅賀錦麗。
法院文件引述其中一則貼文說：「賀錦麗必須被活活燒死，如果沒人敢做，我會親自動手。」另一則貼文說賀錦麗「會後悔嘗試成為總統」。
這些貼文的發布時間為7月27日，落在現任總統拜登宣布退選、支持賀錦麗接棒競選6天後。
同一帳號也發布針對拜登和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）的貼文。
根據法院文件，聯邦調查局探員搜查賈理耀住家，查獲一把步槍和一把手槍。
賈理耀預計今天首次出庭，目前尚未得知他的律師資訊。
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