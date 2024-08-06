快訊

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

孟加拉反政府抗爭，總理逃亡！人民為何要推翻「國父之女」？

「必須被活活燒死」社群貼文暴力威脅賀錦麗 美維州男子遭起訴

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
民主黨籍的賀錦麗將在11月5日的總統大選與共和黨籍候選人、前總統川普競逐白宮大位。(路透)
民主黨籍的賀錦麗將在11月5日的總統大選與共和黨籍候選人、前總統川普競逐白宮大位。(路透)

美國維吉尼亞州一名男子在社群平台暴力威脅副總統賀錦麗，因而遭到起訴。民主黨籍的賀錦麗將在11月5日的總統大選與共和黨籍候選人、前總統川普競逐白宮大位。

路透社報導，根據法院紀錄，賈理耀（FrankCarillo）因在社群平台GETTR發布一連串針對賀錦麗（Kamala Harris）的貼文，本月2日在維吉尼亞州聯邦法院被控威脅賀錦麗。

法院文件引述其中一則貼文說：「賀錦麗必須被活活燒死，如果沒人敢做，我會親自動手。」另一則貼文說賀錦麗「會後悔嘗試成為總統」。

這些貼文的發布時間為7月27日，落在現任總統拜登宣布退選、支持賀錦麗接棒競選6天後。

同一帳號也發布針對拜登和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）的貼文。

根據法院文件，聯邦調查局探員搜查賈理耀住家，查獲一把步槍和一把手槍。

賈理耀預計今天首次出庭，目前尚未得知他的律師資訊。

社群 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗副手即將揭曉！路透：夏皮洛或華茲二選一

賀錦麗選副手進入「醜陋階段」？大金主和利益團體各捧心儀人選

共和黨員挺賀錦麗計畫起跑 川普總統任內官員加入

最終名單？賀錦麗3副手人選獲面試邀約 盟友指這特質大加分

相關新聞

賀錦麗丈夫認醜聞！第一段婚姻曾出軌 讓女兒保母懷孕

美國副總統賀錦麗確定代表民主黨出戰白宮，家庭成員的過往也被一一放大檢視。近來有媒體爆料，賀錦麗丈夫任德龍（Douglas...

全球股市遭遇「黑色星期一」！川普又逮機會轟：都是賀錦麗害的

全球股市5日大跌，美國前總統川普抓準機會，將股市崩盤歸咎於副總統賀錦麗，稱接下來就是「2024年大蕭條」。

賀錦麗明傍晚賓州聯合造勢 副手人選充滿懸念

即將代表民主黨出戰2024總統選舉的副總統賀錦麗（Kamala Harris）預計在6日傍晚於賓州造勢，直到發稿前，賀錦...

賀錦麗副手即將揭曉！路透：夏皮洛或華茲二選一

美國副總統賀錦麗確定代表民主黨出戰總統大選，預計6日公布競選搭檔，據傳副手人選已縮至2人，分別是賓州州長夏皮洛（Josh...

川普會放棄台灣嗎？

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）一句「台灣應交保護費」，在台灣內部，甚至其他亞洲盟國，都引起重視和討論。因為以美國目前選情，如不出意外，11月5日大選投票結果，將是川普勝選、重返白宮。川普的一句「交保護費」，是否預示美國對台政策要發生重大變化？川普有可能放棄台灣嗎？

「必須被活活燒死」社群貼文暴力威脅賀錦麗 美維州男子遭起訴

美國維吉尼亞州一名男子在社群平台暴力威脅副總統賀錦麗，因而遭到起訴。民主黨籍的賀錦麗將在11月5日的總統大選與共和黨籍候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。