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瞄準州級領袖…合拍最重要 賀錦麗密集面試副手

聯合報／ 編譯潘勛盧思綸／綜合報導

知情人士透露，民主黨準總統提名人、副總統賀錦麗四日面試至少三名副手人選，分別是聯邦參議員凱利、明尼蘇達州長華茲及賓州州長夏皮洛，考量關鍵在於能否與賀錦麗合得來。此外，消息人士指出，賀錦麗已在二日與運輸部長布塔朱吉面談九十分鐘，並透過視訊面試其他人選。

消息人士透露，這些人選將在美東時間五日晚間或六日上午收到是否獲選為賀錦麗競選搭檔的消息。

紐約時報報導，賀錦麗尋找副手搭檔，被稱為「化學測驗」的面談是最後一步，據說賀錦麗十分看重。

競選搭檔當然也要能助她勝選。最終人選裡，凱利及夏皮洛是總統選舉決勝州深受歡迎的州級領袖，其他幾個人選，也有助吸引中間派以及共和黨優勢地區的選民。

紐時指出，賀錦麗四日會見的三名候選人各有優劣點。凱利是出身搖擺州的聯邦參議員，移民議題立場溫和，有望緩和讓民主黨很頭痛的這個問題。

明尼蘇達州長華茲算是新面孔，最近他成為進步派最喜愛的人選，原因是他上電視總能以親民、趣味的方式「修理」共和黨提名人、前總統川普。只是，明尼蘇達州親民主黨，賀錦麗要在總統選舉時拿下應該不成問題。

夏皮洛在賓州備受歡迎，而賓州是必須拿下的一個州，只是他已面臨左派批評，特別是支持巴勒斯坦的人士指責夏皮洛太支持以色列，以及未能妥善處理大學校園抗議以哈戰爭事件。

賀錦麗陣營已表示，她六日將和副手一起在賓州費城造勢。

美國哥倫比亞廣播公司最新全國民調顯示，賀錦麗以百分之五十支持度領先對手川普一個百分點，實現拜登未達成的領先態勢，並且在搖擺州與川普以百分之五十戰成平手。這項民調在七月卅日至八月二日調查三一○二名登記選民。

川普 美國大選 賀錦麗

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