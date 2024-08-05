快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

小羅勃甘迺迪坦承 曾將幼熊屍體棄置中央公園

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪今年5月自曝曾被寄生蟲吃掉部分大腦引起反感後，如今他又坦承曾在紐約中央公園棄置幼熊屍體。

法新社報導，反疫苗的陰謀論者小羅勃甘迺迪今天在社群媒體上發布3分鐘影片揭露此事，顯然他想在「紐約客週刊」（New Yorker）刊登有關10年前動物路死、不為人知行動的奇聞軼事之前搶先自白。

影片看起來是在餐後聊天所拍攝的，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對情境喜劇演員蘿珊妮巴爾（Roseanne Barr）等人講述這個荒誕的故事。

小羅勃甘迺迪說，2014年他與友人在紐約州進行獵鷹旅行時，當時前方一輛廂型車撞死一隻6個月大的黑熊。

出身美國最顯赫政治世家的小羅勃甘迺迪想將這頭熊帶回家取得熊肉，於是將牠放進自己車輛的後座。

70歲的小羅勃甘迺迪用沙啞的聲音說：「在紐約州你可以這麼做，你可以為路殺的熊隻取得標籤。」紐約州規定，有打獵執照的居民和非居民可獲得獵熊標籤，每年可以獵捕一隻熊。

但因為這起突發事件延誤了他的獵鷹行程，晚上因為要去紐約市參加晚宴，他必須直接前往機場搭飛機，無法先回到位於韋斯切斯特郡（WestchesterCounty）的家中處理幼熊屍體。

他說：「那隻熊在我的車上，但我不想把牠留在車上，因為那樣不太好。」

與同行友人腦力激盪後，他們將幼熊屍體帶到紐約中央公園（Central Park），將小羅勃甘迺迪車上的一台舊自行車和黑熊屍體留在那裡，製造這頭熊是被自行車撞死的現場。這番供認引得影片裡眾人發笑。

他說：「當然，我沒有喝酒。但與我同行、有飲酒的人認為這是個好主意。」

不過幼熊屍體最終還是被發現，並受到媒體大肆報導。

小羅勃甘迺迪說：「我當時想，『我的天啊，我做了什麼？』我很擔心，因為那台自行車上布滿我的指紋。」

他說這個故事已沉寂10年，直到一名「紐約客週刊」事實查核員為他的專題報導來電查核。這篇報導目前尚未刊出。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

紐西蘭海灘驚見全裸女屍 民眾急報警揭開真相

凱米重創台南溪北畜牧業損失1.58億 立委爭取軍方清運屍體

美媒民調：賀錦麗超越川普

2024年美選高潮迭起！拜登退選後民主黨可能發展一次看

相關新聞

賀錦麗副手最快今揭曉！明首度攜手現身造勢「他」搶先4天接受面試

美國副總統兼民主黨推定總統候選人賀錦麗，預計最快在當地時間5日宣布副手人選，並且6日將首度攜手搭檔現身賓州共同造勢。

賀錦麗副手人選他先出局？凱利貼文令人困惑 稱專心服務州民又刪文

美國民主黨推定總統提名人賀錦麗的副手人選之一，民主黨籍亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）4日在社群平台發文，稱...

賀錦麗選副手進入「醜陋階段」？大金主和利益團體各捧心儀人選

賀錦麗挑選副手，可能曝露出民主黨的黨內分裂。紐約時報形容現在進入了「醜陋階段」：黨內溫和派和進步派的金主、利益團體和政治...

替拜登圓夢！賀錦麗最新全國民調領先川普1個百分點 創民主黨最佳紀錄

美國哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News/YouGov）最新全國民調顯示，篤定將成為美國民主黨總統候選人的賀錦...

「海理挺賀錦麗」？ 賀錦麗陣營拉攏共和黨選民 海理：別用我名義

副總統賀錦麗陣營發起「共和黨人挺賀錦麗」(Republicans for Harris)行動，拉攏不滿前總統川普的共和黨...

川普選范斯讓他聲勢看漲 德桑提斯不服…積極露面保地位

今年大選前，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)本來是共和黨內最耀眼的後起之秀，2022年期中選舉時擊敗民主黨、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。