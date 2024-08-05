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共和黨員挺賀錦麗計畫起跑 川普總統任內官員加入

中央社／ 華盛頓4日電

美國副總統、民主黨準總統候選人賀錦麗的團隊今天啟動「共和黨員挺賀錦麗」拉票計畫，已有數十名共和黨政治人物加入，包括前總統川普任內的內閣成員、官員、前共和黨州長與國會議員。

賀錦麗（Kamala Harris）徵詢副手搭檔今天進入最後面試階段，最快5日就會宣佈，6日起兩人將展開7個搖擺州的巡迴造勢。

賀錦麗團隊今天也宣布一項「共和黨員挺賀錦麗」（Republicans for Harris）計畫，期望透過支持賀錦麗的共和黨員幫忙拉票，吸引共和黨支持者。

多名曾在川普（Donald Ttrump）擔任總統任內的官員已經加入「共和黨員挺賀錦麗」計畫，包括前國防部長黑格（Chuck Hagel）、前運輸部長拉胡德（RayLaHood）、前白宮新聞秘書葛里向（StephanieGrisham）、前副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問特羅伊（Olivia Troye）。

葛里向透過聲明指出，她不一定同意賀錦麗的所有觀點，但她相信賀錦麗會保護美國的自由與民主，讓美國在國際舞台獲得尊敬。她鼓勵曾在川普政府看到「暴君」、為「暴君」工作的人站出來，支持賀錦麗。

多名共和黨的前民選公職也加入，包括前麻薩諸塞州州長威爾德（Bill Weld）、前喬治亞州副州長鄧肯（Geoff Duncan）、前紐澤西州州長惠特曼（ChristineTodd Whitman）、來自伊利諾州的前聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）、來自羅德島的前聯邦眾議員施奈德（Claudine Schneider）。

2023年卸任眾議員的金辛格接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問指出，川普輸掉2020年的選舉後，宣稱他的勝利被偷走了。川普說的不是事實，當他一再試圖說服民眾美國的選舉制度有問題，將讓國家難以治理，川普無疑是對民主的威脅。

「如果你是真正的保守派，你會支持我們的憲法，憲法是立國的基礎。你可以不同意賀錦麗的政策，但我們真正面臨的威脅是，民主是否能存活？」金辛格說。

他說，「即使我們的看法不同，還是要支持民主，有民主才能有不同意見」。

曾在1981年至1991年擔任眾議員的施奈德對CNN指出，她知道有些共和黨員希望民主黨一舉贏下總統、參議院及眾議院，這樣才能讓共和黨反省思考，重建能擁抱前總統林肯（Abraham Lincoln）、羅斯福（Teddy Roosevelt）、雷根（Ronald Reagan）時代價值觀的共和黨。

賀錦麗陣營指出，5日起「共和黨員挺賀錦麗」將在喬治亞州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州舉辦活動，鼓勵共和黨支持者投給賀錦麗。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBSNews/YouGov）最新民調，賀錦麗與川普在搖擺州的選情膠著。賀錦麗目前僅在內華達州領先川普約2個百分點。該份民調在7月31日至8月2日間進行，誤差正負4個百分點。

民調顯示，賀錦麗、川普在亞利桑那州、密西根州、賓州的民調平手；川普在威斯康辛州領先1個百分點，在喬治亞州與北卡羅來納州均領先3個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

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