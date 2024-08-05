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共和黨策士：賀錦麗勢頭 旺到全代會

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

美國福斯新聞網撰稿人、共和黨策士羅夫二日預測，在民主黨全代會廿二日閉幕前，副總統賀錦麗仍會保持民調領先。

羅夫在福斯新聞節目分析民調數據時說，自七月廿六日以來在全美做的五份民調，川普僅領先兩份，賀錦麗則領先三份，在她幾乎獲全黨支持下，將有助她度過各種難關。

羅夫主張，除非賀錦麗挑選的副手出問題，否則她的領先趨勢將延續至芝加哥民主黨全代會結束。

他提到，六月辯論會前，川普領先拜登三個百分點，但到八月二日，川普對賀錦麗的領先優勢已縮小至百分之○點八。

而這百分之○點八是共和黨全代會後的「慶祝行情」，凸顯共和黨內部團結。民主黨全代會對賀錦麗也會有這樣的效應，因此接下來兩、三周對雙方陣營均至關重要。

羅夫認為，自賀錦麗接棒後成為全美焦點，川普應會對此感到「不舒服」，川普向來喜歡由他主導一切，但對上賀錦麗卻事與願違。

羅夫建議川普以正確的資訊攻擊賀錦麗，別以錯假訊息批評她，否則只會引起反效果，也必須克制和控制發言，以免「禍從口出」。

川普 美國大選 賀錦麗

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