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搶主場優勢 川賀首辯喬不攏

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

共和黨總統候選人川普二日晚間在其自創社群媒體「真實社群」寫道，他退出原定九月十日由美國廣播公司（ABC）主辦的辯論會，理由是他現在的競選對手已不再是拜登。

而對川普提議改九月四日由福斯新聞主辦他與賀錦麗的辯論會，賀錦麗三日在社群媒體Ｘ發文拒絕，她寫道「我會在他（早已）同意的九月十日出席，希望在那裡見到他」。

川普指稱，由於拜登七月棄選，因此原本兩人達成的辯論會協議「終止」。

川普說，他願參與九月四日在賓州舉行的福斯新聞辯論會，辯論規則與上次美國有線電視新聞網（CNN）辯論會「類似」，但現場將有滿座觀眾，而非無人的攝影棚。但若賀錦麗對此不同意，他就會和福斯新聞舉辦一場「市民大會」活動。

川普還說，他與ABC有訟案，因此參加辯論會將發生「利益衝突」。川普三月因不滿ABC主播評論他的司法案件而提告。但川普仍同意參加ABC和CNN辯論會。

賀錦麗陣營發言人泰勒則答覆說，川普「怕了」，才正試圖退出他早已答應的辯論會，直接向福斯新聞討救兵。

尚不清楚ABC會否在川普缺席下，將九月十日的辯論會改為賀錦麗的市民大會活動。泰勒說，賀錦麗已同意屆時出席，並以某種方式現身，在黃金時段向全美閱聽人發表演說。川普三日對此說，要就九月四日，否則免談。

自賀錦麗接棒參選後，川普對兩人辯論會的說法變來變去。他曾說自己有「義務」辯論。但他最近又說，美國民眾已了解兩人的一切。對今年共和黨總統初選階段的所有辯論，川普都沒參加。

川普 美國大選 賀錦麗

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