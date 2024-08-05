快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普續打嘲諷牌 賀錦麗將揭副手

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國前總統川普三日出席喬治亞州亞特蘭大的造勢並發表九十二分鐘演說，就無證移民等議題批評民主黨籍對手。（美聯社）
美國前總統川普三日出席喬治亞州亞特蘭大的造勢並發表九十二分鐘演說，就無證移民等議題批評民主黨籍對手。（美聯社）

美國總統候選人川普三日偕競選副手范斯，赴喬治亞州首府亞特蘭大造勢。川普在造勢演說時語帶嘲弄地唸出對手副總統賀錦麗的名字，還說不認為她會參加福斯新聞九月四日主辦的辯論會。

美聯社四日報導，賀錦麗本周進入競選關鍵周，將決定副手人選，是競選至今的最關鍵決定，也要設法讓她當前的政治動能保溫。川普則正就犯罪和經濟等問題攻擊她。

川普前述造勢辦在喬治亞州立大學會議中心，賀錦麗七月卅日也在相同地點造勢。紐約時報三日報導，川普在他逾九十分鐘演說中，質疑參加該場賀錦麗造勢的群眾，只是想聽當天被請來獻唱的饒舌歌手梅根尤物演出。他也批評賀錦麗的智力和溝通技能，並稱她是「激進左派怪咖」。

美國副總統賀錦麗預料本周宣布競選副手人選。圖為一月賀錦麗在南卡羅來納州訪問。（路透）
美國副總統賀錦麗預料本周宣布競選副手人選。圖為一月賀錦麗在南卡羅來納州訪問。（路透）

川普還諷刺賀錦麗名字唸法至少十九種，但「她只喜歡三種」。

川普並提及拜登政府近期和俄羅斯的大換囚，「我想恭喜（俄國總統）普亭，再次拿下極佳協議」，並說「我們達成一些糟糕、糟糕的協議」。

川普並就非法移民議題批評賀錦麗，聲稱世界各地殺人犯被她放入美國，指控她在摧毀美國。川普也重申上屆大選被民主黨人動手腳。對與賀辯論，川普則說「我們在福斯有一場（辯論會），若她有現身」，但他不覺得賀錦麗會來，「她不會說話」。

賀錦麗競選團隊三日則釋出二○二○年大選期間喬州時任副州長鄧肯的聲明。鄧肯雖是共和黨籍，但他指稱在三日晚間，「我們聽見一個尤其錯亂、憤怒版的川普」，和喬州四年前拒絕的是同一個人。

賀錦麗近兩周競選開局大致順遂，但她的競選團隊明白這股動力可能稍縱即逝，正努力把握。賀錦麗接下來預計會和其副手走訪七個搖擺州，六日從首站賓州起步，接著是威州、密州、北卡羅來納州、喬州、亞利桑那州和內華達州。

川普則急於將賀錦麗定調為對犯罪問題軟弱的舊金山自由派人士，指她身為副總統被指派要捍衛美墨邊境卻未能成功。川普還譴責拜、賀都要為任內通膨負責，也對賀展開人身攻擊，質疑她的智能和雙重族裔身分。

賀錦麗未來幾天將面臨新考驗，畢竟她還未歷經一般總統候選人會遭逢的仔細檢驗，雖有頻繁公開露面卻很少接受媒體提問，也還沒接受深入訪談。她四年來都在為拜登政策發聲，如今必須就引發民主黨內部分歧的多項政治爭議，表態自身立場。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

最終名單？賀錦麗3副手人選獲面試邀約 盟友指這特質大加分

川普提辯論換時間地點否則免談 賀錦麗拒絕：「老地方不見不散」

賀錦麗支持率增、Fed降息機率升…選情變調 川普交易熄火

范斯支持度低...川普辯「副手對大選幾乎沒影響」 曾精準預測9屆大選專家這麼說

相關新聞

川普續打嘲諷牌 賀錦麗將揭副手

美國總統候選人川普三日偕競選副手范斯，赴喬治亞州首府亞特蘭大造勢。川普在造勢演說時語帶嘲弄地唸出對手副總統賀錦麗的名字，...

搶主場優勢 川賀首辯喬不攏

共和黨總統候選人川普二日晚間在其自創社群媒體「真實社群」寫道，他退出原定九月十日由美國廣播公司（ABC）主辦的辯論會，理...

共和黨策士：賀錦麗勢頭 旺到全代會

美國福斯新聞網撰稿人、共和黨策士羅夫二日預測，在民主黨全代會廿二日閉幕前，副總統賀錦麗仍會保持民調領先。

ABC改福斯？川普、賀錦麗9月辯論 各說各話

共和黨總統候選人、前總統川普2日表示，他決定退出原訂9月10日在美國廣播公司(ABC)與可能的民主黨對手、副總統賀錦麗進...

川普脫稿演說 攻擊賀錦麗「變黑人」共和黨戰略幾乎泡湯

共和黨總統提名人川普與其團隊原本努力形塑選民對可能的民主黨對手賀錦麗的觀點，指她表裡不一、太自由派而不適合擔任總統；不料...

共和黨策士預測：賀錦麗民調 續領先川普

拜登總統退出2024年總統選舉，由副總統賀錦麗接棒成為民主黨總統候選人，已穩步削弱共和黨對手、前總統川普在全國的民調領先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。