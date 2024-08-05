川普續打嘲諷牌 賀錦麗將揭副手

美國總統候選人川普三日偕競選副手范斯，赴喬治亞州首府亞特蘭大造勢。川普在造勢演說時語帶嘲弄地唸出對手副總統賀錦麗的名字，還說不認為她會參加福斯新聞九月四日主辦的辯論會。

美聯社四日報導，賀錦麗本周進入競選關鍵周，將決定副手人選，是競選至今的最關鍵決定，也要設法讓她當前的政治動能保溫。川普則正就犯罪和經濟等問題攻擊她。

川普前述造勢辦在喬治亞州立大學會議中心，賀錦麗七月卅日也在相同地點造勢。紐約時報三日報導，川普在他逾九十分鐘演說中，質疑參加該場賀錦麗造勢的群眾，只是想聽當天被請來獻唱的饒舌歌手梅根尤物演出。他也批評賀錦麗的智力和溝通技能，並稱她是「激進左派怪咖」。

美國副總統賀錦麗預料本周宣布競選副手人選。圖為一月賀錦麗在南卡羅來納州訪問。（路透）

川普還諷刺賀錦麗名字唸法至少十九種，但「她只喜歡三種」。

川普並提及拜登政府近期和俄羅斯的大換囚，「我想恭喜（俄國總統）普亭，再次拿下極佳協議」，並說「我們達成一些糟糕、糟糕的協議」。

川普並就非法移民議題批評賀錦麗，聲稱世界各地殺人犯被她放入美國，指控她在摧毀美國。川普也重申上屆大選被民主黨人動手腳。對與賀辯論，川普則說「我們在福斯有一場（辯論會），若她有現身」，但他不覺得賀錦麗會來，「她不會說話」。

賀錦麗競選團隊三日則釋出二○二○年大選期間喬州時任副州長鄧肯的聲明。鄧肯雖是共和黨籍，但他指稱在三日晚間，「我們聽見一個尤其錯亂、憤怒版的川普」，和喬州四年前拒絕的是同一個人。

賀錦麗近兩周競選開局大致順遂，但她的競選團隊明白這股動力可能稍縱即逝，正努力把握。賀錦麗接下來預計會和其副手走訪七個搖擺州，六日從首站賓州起步，接著是威州、密州、北卡羅來納州、喬州、亞利桑那州和內華達州。

川普則急於將賀錦麗定調為對犯罪問題軟弱的舊金山自由派人士，指她身為副總統被指派要捍衛美墨邊境卻未能成功。川普還譴責拜、賀都要為任內通膨負責，也對賀展開人身攻擊，質疑她的智能和雙重族裔身分。

賀錦麗未來幾天將面臨新考驗，畢竟她還未歷經一般總統候選人會遭逢的仔細檢驗，雖有頻繁公開露面卻很少接受媒體提問，也還沒接受深入訪談。她四年來都在為拜登政策發聲，如今必須就引發民主黨內部分歧的多項政治爭議，表態自身立場。