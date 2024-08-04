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最終名單？賀錦麗3副手人選獲面試邀約 盟友指這特質大加分
美國副總統賀錦麗接棒拜登角逐白宮大位，副手人選現在是矚目焦點；華盛頓郵報引述消息人士指出，至少3人收到賀錦麗的「面試邀約」，4日將與賀錦麗晤談， 他們是：明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）。
一名消息人士指出，賀錦麗3日召集由前司法部長霍德（Eric Holder）為首的律師團召開會議，針對決選名單的入圍者進行背景檢查，分析其經歷與可能的弱點，並將在4日親自面試。
目前不清楚3人之外是否有其他「入圍者」，諸如運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）與伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）。
而賀錦麗盟友透露，除了競選能力之外，她也很重視能否與搭檔產生化學反應。
目前賀錦麗已贏得足夠黨代表票，將成為民主黨提名的總統候選人，19日將在芝加哥民主黨全代會接受提名，她將成為美國史上首位代表主要政黨角逐總統的南亞裔及非裔女性。
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