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美國前總統卡特百歲壽辰將至 許願投票給賀錦麗

中央社／ 亞特蘭大3日綜合外電報導
美國前總統卡特。美國聯合通訊社
美國前總統卡特。美國聯合通訊社

美國前總統卡特再不到兩個月就要歡度百歲大壽，之後他將投票選總統，他告訴家人成為百歲人瑞的第2個念想就是：投票給副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

卡特（Jimmy Carter）於2023年2月開始接受臨終關懷，而他憑著堅定意志力，遠遠超出大眾預想，在今年10月1日就滿100歲了。

「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution）報導，卡特的孫子傑森．卡特（JasonCarter）表示，卡特上週對兒子齊普（Chip）說：「我要活到那時候，只想投票給賀錦麗。」

卡特是諾貝爾和平獎得主、倡導慈善事業，早年曾經營花生農場，也是美國史上最長壽的總統

根據「亞特蘭大新聞憲政報」，傑森．卡特表示，他的祖父最近幾天「對政治消息和加薩（Gaza）戰爭更注意、也更感興趣」。

卡特為民主黨籍，在越戰結束和水門案之後，於1976年當選總統，任期一屆。任內達成大衛營（Camp David）和平協議等成就，但也陷入一些爭議，諸如伊朗人質危機等。

卡特90多歲時戰勝腦癌，但患有其他疾病，需要住院治療。2023年2月，卡特中心（Carter Center）宣布他將接受臨終關懷，在家中與家人度過「餘生」。

「亞特蘭大新聞憲政報」報導，喬治亞州的提前投票日期規定，可讓卡特最快在10月15日進行投票。

川普 美國大選 賀錦麗

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