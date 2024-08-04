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川普提辯論換時間地點否則免談 賀錦麗拒絕：「老地方不見不散」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普（左）提議改由福斯新聞在9月4日於賓州舉行第2場總統候選人電視辯論，遭到賀錦麗（右）拒絕。法新社
川普（左）提議改由福斯新聞在9月4日於賓州舉行第2場總統候選人電視辯論，遭到賀錦麗（右）拒絕。法新社

美國共和黨總統候選人川普3日向民主黨對手賀錦麗喊話，提議改由福斯新聞（Fox News）在9月4日於賓州舉辦第2場電視辯論，否則免談；當日賀錦麗也在社群平台回應拒絕，同時調侃川普「說好的任何時間、任何地點變成特定時間、特定地點」。

川普先是在2日晚間宣布退出原定9月10日由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的第2場電視辯論，接著又在3日於自家平台「真實社群」（Truth Social）喊話賀錦麗，改由福斯新聞在9月4日於搖擺州賓州舉辦辯論，並且「全場開放觀眾入場」，還譏笑賀錦麗不敢應戰。

他表示因為拜登已經退選，而且自己正在與ABC News打官司，所以原定的時間地點取消。而福斯新聞對川普而言相對更友好。

川普原本與拜登在5月敲定9月辯論，當時川普放話願意在任何時間、任何地點與拜登交手。

對此，賀錦麗3日在社群平台X回應川普，「說好的任何時間、任何地點變成特定時間、特定地點，真有意思」，她還寫到，「9月10日不見不散，一如川普先前同意的。期待在那裡見到他。」

一名消息人士向CNN透露，根據了解，ABC News將為任何現身辯論場的候選人進行轉播，即使當日只有賀錦麗現身也是一樣；不過ABC News並未回覆置評。

路透報導，ABC News已經在7月26日公布辯論資格門檻，而規則大致與首場由CNN主辦的辯論相同。

川普 美國大選 賀錦麗

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