星期人物／矽谷大亨提爾 金援川普影武者

川普宣布聯邦參議員范斯為總統大選競選搭檔時，曾撰文批評女性投票權是重創民主的矽谷創投大亨提爾則露出微笑。成功將門徒保舉給川普後，提爾要藉由范斯確認川普會貫徹其現有體制必須砍掉重練的激進理念，像解除央行對加密貨幣的管制，這已不是傳統認知的政治獻金大戶。提爾不僅是造王者，更要當影武者。

范斯引薦人 高舉反體制大纛

提爾在川普二○一六年參選總統時就大力金援，但不如說他是在高舉反體制大纛、揚言「抽乾（華府）沼澤」的川普身上尋覓到知音。這是提爾跟其他提供政治獻金大多旨在買保險，並避免表態選邊的企業家間，最大的不同。

川普二○二○年尋求連任時，提爾置身事外，原因是他認為川普未充分履行其顛覆體制的競選承諾。去年九月川普致電提爾表示有意參選而尋求金援，不料遭拒，川普破口大罵。不到一年，提爾推薦在矽谷當過他小老弟的范斯給川普，最後竟能脫穎而出。

六月底提爾受訪時還說，「除非被人用槍抵住頭，我才會投給川普」。川普七月宣布范斯為副手後，提爾說，這讓他對川普第二任會比第一任好更有期望，但他還不想貿然打開總值七十六億美元的私人金庫。

八十一歲的拜登宣布放棄連任後，各界放大鏡立刻轉移到七十八歲的川普身上，這使卅九歲的范斯在「副總統」職位上擁有很大發揮空間。范斯十八個月前才當選俄亥俄州聯邦參議員，而且是靠提爾捐助一千五百萬美元在最後關頭超車，這也是聯邦參議員選舉史上最大一筆個人捐款。

創投傳奇人物 力推海上家園

五十六歲的提爾在德國出生，在南非和美國長大，畢業於加州史丹福大學法學院。二○○二年，eBay以十五億美元買下PayPal，讓提爾初嘗富豪滋味。他是矽谷傳奇創投人物，除是知名電子支付新創PayPal、大數據分析公司Palantir的共同創辦人，也是新創必讀著作《從○到一》作者。

儘管一路順風順水，提爾卻對現有體制懷有很深怨恨，堅信應透過科技、資本及理念的結合顛覆現狀，砍掉重練。

提爾的執念，來自他史丹福的老師法國哲學家吉哈爾。吉哈爾的核心概念是「仿效慾望理論」。套句廣告詞：人生，「動，不動」都在競爭。求學、就業，眾人均嚮往第一志願，反而阻礙真正的進步。

提爾將該理論奉為圭臬，他認為現行高等教育限制學生自由發展，二○一○年推出提爾獎學金計畫，每年選出廿至廿五位廿二歲以下學生，提供十萬美元及優渥創業支援，鼓勵大學生中輟後全心創業。

提爾二○一一年到耶魯大學演講，當時就讀法學院的范斯聽後立刻折服，成為提爾信徒，畢業後跟他回矽谷發展，接受提爾贊助。

提爾也支持「海上家園」創投計畫，即在海上建立浮動的迷你國，規避所有政府管制。他自二○一○至一五年支持該計畫，因進展緩慢而中斷金援。該理念之後轉變為網路國家，反央行的加密貨幣興起後，成為提爾新歡。

稱女性投票權 重創美國民主

提爾二○○九年指稱賦予女性投票權對美國民主是一記重擊的文章被人掀出後，他並未否認或澄清，反而怪媒體沒多報導他支持海上家園等天馬行空的創投計畫。他本人是同志，與伴侶育有兩名子女。

二○一六年川普成為共和黨總統候選人的情勢明朗後，提爾公開支持，和自由派居多的矽谷菁英分道揚鑣。二○一八年提爾更從舊金山搬到洛杉磯，理由是矽谷「一黨專政」，不滿民主黨在矽谷的支持者眾。

提爾的創投標的中，最有名個案是當年廿歲的祖克柏。

提爾二○○四年投資五十萬美元，是臉書第一個外部投資者。但他與臉書的自由派作風格格不入，之後出清大部分持股進帳四億美元，前年離開董事會。馬斯克的SpaceX以及去年經手金額逾一兆美元的支付新創Stripe，是提爾投資的兩大獨角獸。

在提爾的投資組合中，王牌顯然是范斯。川普再度放話，當選後要將整個聯邦政府體系砍掉重練，這過程中將有提爾一路牽成的范斯同行，以確認川普沒回頭路。