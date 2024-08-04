黨代表票過半 賀錦麗19日接受提名

民主黨全國委員會二日宣布，副總統賀錦麗已贏得足夠黨代表票，將成為民主黨提名的總統候選人。下一步就是賀錦麗在十九日揭幕的芝加哥民主黨全代會接受提名，她將成為美國史上首位代表主要政黨角逐總統的南亞裔及非裔女性。

賀錦麗三日在社群媒體Ｘ寫道，很榮幸成為民主黨總統候選人，將接受提名；這是場關乎民眾團結一致、傾注對國家的熱愛，以及為自己而戰的選戰。

民主黨全委會主席哈里森說，在該黨線上唱名投票於五日結束後，黨代表提名賀錦麗的程序將完成。有近四千名黨代表參與線上投票，截至二日，她已獲逾二三五○張黨代表票，她也是唯一參選人。但民主黨仍計畫在全代會逐州唱票，為維持該黨提名候選人的傳統方式，惟屆時將純粹屬儀式性質。

賀錦麗競選團隊表示，她七月募到創新高的三點一億美元，讓臨時接替拜登參選的她，在銀彈上取得領先共和黨候選人川普的優勢。

彭博資訊報導稱，賀錦麗七月募得款項，包括募給其競選團隊、民主黨全委會和各州民主黨黨部的資金，比川普同月募得的一點三八億美元還多一倍多。這將使她在八月伊始就擁有達三點七七億美元的選舉資金能動用，是美國歷屆總統選戰在同一時間點任一候選人有過的最高金額，也比川普的三點二七億美元多。

賀錦麗募得的三點一億美元，包括她在拜登退選並指名她為候選人的那周募得的兩億美元。其競選團隊成員說，在收到的四二○萬美元小額捐款中，不到兩百美元的就占九成四。而在捐款的三百萬人中，有兩百萬是首次捐款，六成是女性。

大舉湧入的捐款帶給民主黨很大鼓勵，讓他們快速團結支持這位新領袖。賀錦麗在拜登七月決定退選後才投入選戰。拜登選戰末期的捐款進帳陷入停擺，尤其他在六月辯論會的災難表現令金主灰心退卻。

賀錦麗副手人選可望在近日公布，多家美媒研判，人選很可能是搖擺州賓州的州長夏皮洛和亞利桑那州聯邦參議員凱利中二選一。

美聯社及華盛頓郵報報導稱，賀錦麗已將副手人選縮小到六人，她三日將親自面談，除了夏、凱，還有明尼蘇達州州長華茲、公開宣布出櫃的運輸部長布塔朱吉、伊利諾州州長普里茨克和肯塔基州州長貝希爾。而貝、布和夏已確定取消各自原本的周末行程。