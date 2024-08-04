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拚選舉 賀錦麗找歐巴馬班底

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
歐巴馬任總統時期的資深顧問普洛夫（左），獲賀錦麗延攬加入核心團隊，操盤選戰。（路透）
歐巴馬任總統時期的資深顧問普洛夫（左），獲賀錦麗延攬加入核心團隊，操盤選戰。（路透）

華盛頓郵報二日引述知情人士報導，民主黨副總統賀錦麗的選戰核心團體已成形，她本周動作迅速，找來民主黨選戰老將，其中多人曾在前總統歐巴馬競選時操盤，組成她打十一月大選選戰的新班底，而換掉原擬競選連任的拜登總統選戰陣營。

賀錦麗新選戰班底中，有歐巴馬兩次選戰的首席謀士普洛夫。他出任資深策略幕僚，聚焦贏得選舉人團票數；歐巴馬連任選戰的副經理人柯特爾已與她共事幾個月，負責宣傳策略訊息；歐巴馬兩次選贏都負責組織基層支持者的史都華，將出任賀錦麗在關鍵戰場州、搖擺州的資深顧問。

歐巴馬競選時帶頭做輿情研究的賓德過去就曾替賀錦麗做事，接下來將擴大自己在賀錦麗陣營的角色，主持輿情情蒐研究。

賀錦麗打造的選戰新班底，旨在解決拜登競選團隊高層出現分歧的問題。拜登有支選戰團隊位於德拉瓦州威明頓，事實上聽命於拜登的華府核心圈。有選舉策士指稱，他們有時下決定太慢。

拜登前年九月開始籌畫連任競選，主事者是一批白宮資深幕僚。白宮資深幕僚鄧恩最近宣布將離開白宮，出任輔佐賀錦麗的超級政治行動委員會顧問。拜登三位高階顧問芮契提、唐尼倫和利德，被分派的角色較小；副幕僚長陶瑪西尼、第一夫人吉兒高級顧問貝納爾也是。

唐尼隆在拜登選戰陣營監督訊息開發、廣告及民調，他離開後的大洞有待填補；賀錦麗選戰首席副經理福佛克斯將接掌選戰廣告計畫，與目前已拿酬勞的媒體團隊共事。

賀錦麗陣營還打算邀請華府民意研究機構HIT Strategies的伍柏瑞，他是非裔選民輿情研究專家。其他正在拜登選戰陣營任職的民調專家則留任，泰勒繼續擔任選戰陣營的聯絡主任；拜登競選團隊副經理弗萊賀提仍監督數位廣告、社群媒體與草根募款。

川普 美國大選 賀錦麗

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