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范斯猛攻非法移民 批賀錦麗失職

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
共和黨副總統參選人范斯（中）一日造訪亞利桑那州土桑市的美墨邊境，抨擊拜登政府任內未妥善處理非法移民與毒品湧入美國問題。（法新社）
共和黨副總統參選人范斯（中）一日造訪亞利桑那州土桑市的美墨邊境，抨擊拜登政府任內未妥善處理非法移民與毒品湧入美國問題。（法新社）

共和黨副總統候選人范斯一日走訪亞利桑那州的美墨邊境，批評拜登政府上台後停止邊境築牆，造成非法移民和芬太尼氾濫問題，並指控副總統賀錦麗失職。

范斯另藉由接受美媒體專訪，試圖淡化他過去指稱賀錦麗是不生孩子的貓夫人等爭議言論。他受訪時辯稱這是左派加諸他的謊言，前總統川普仍然對他充滿信心，兩人關係很好。

范斯近日在內華達州和亞利桑那造勢，這兩州也是對移民問題相當有感的選區，他演說時頻頻稱呼「賀錦麗政府」、而非拜登政府，以強化攻擊火力。

范斯說，除非親眼目睹，否則很難相信「賀錦麗政府」在美墨邊境問題做得有多爛。大量非法移民和芬太尼湧入美國，身為「邊境沙皇」的賀錦麗卻「毫無作為」，邊境執法人員寫信請她做點什麼卻遭已讀不回。唯有川普重新執政，才能完成築牆計畫。

拜登二○二一年一月就任後交付賀錦麗一項任務，請她研究中美洲北三角國家移民逃離家園湧入美國的問題。而她的策略是，透過公私協力向這三國引入逾五十二億美元投資，以創造當地就業機會和避免人口外流。

對范斯等共和黨方面的攻擊，民主黨澄清賀錦麗僅被賦予解決瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯等北三角國家移入美國的「根源問題」，邊境安全則一直由國土安全部長馬約卡斯負責。

川普 美國大選 賀錦麗

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