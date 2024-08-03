白宮誰當家 歐盟推演劇本
距離美國總統大選只剩三個多月，歐盟已針對美國前總統川普回鍋白宮成立應變小組，因應新政府對自由貿易和援助烏克蘭的立場可能丕變。
英國金融時報（FT）引述三位知情人士報導，該小組也正在研擬副總統賀錦麗上台對歐盟的影響，以及如何度過與因應美國11月大選後的政策變數。
一位消息人士表示，美國的選戰尚未成定局，因此無論由誰入主白宮，都得研究將帶來什麼影響，「重要官員正在討論我們最應重視哪個部分」。
這個小組由歐盟執委會秘書長尤漢森（Ilze Juhansone）召集，成員為數不多，來自貿易、競爭、外交等相關部門。
布魯塞爾當局高度擔憂川普利用第二個總統任期，對歐盟出口祭出的關稅、結束美國對烏克蘭的軍援和金援、以及強迫基輔當局接受莫斯科的停戰條件。歐洲國家也擔心川普兌現先前退出北約的承諾，或拿軍費支出不夠高的國家開刀。
歐盟執委會計劃在9月強化推動應變舉措，將擴大接觸成員國，以分享意見、評估自身潛在脆弱性、並因應華府可能做出的不利決定。
FT的最新研究顯示，川普與賀錦麗的民調數字平分秋色，而布魯塞爾當局認為，若賀錦麗當選，政策不見得會全部跟隨拜登路線，尤其是援烏議題。
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