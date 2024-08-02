賀錦麗7月狂吸逾百億是川普2倍多 可能還創美政治募款最快破300億紀錄

美國CNN報導，美國副總統賀錦麗競選團隊表示，他們上月收到多達3億1000萬美元（約台幣101億元）政治捐款，是川普的超過兩倍。賀錦麗競選團隊目前約持有現金3億7700萬美元（約台幣123億元）。

賀錦麗競選團隊聲明表示，上月籌集的大部分資金中超過兩億美元（超過台幣65億元）是在賀錦麗宣布參選的第一周募得的，且募得款項中有三分之二的捐款來自首次捐款者。

賀錦麗團隊指出，這是民主黨陣營募得資金連續第二個月超越川普陣營，捐款激增使他們募得資金突破10億美元大關，創美國史上最快達到政治募款10億美元（約台幣326億元）的紀錄。他們還說，上月也創下「美國總統大選史上基層捐款狀況最佳月份」，高達94%的捐款金額是在200美元（約台幣6536元）以下。

另一方面，川普競選團隊1日宣布，他們上月籌集1億3870萬美元（約台幣45億元），目前持有現金約3億2700萬美元（約台幣106億元）。儘管川普團隊上月募集資金不敵賀錦麗，但他們上月募得金額增加超過一倍。