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川普聲請解除封口費案禁言令 紐約上訴法院駁回

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
川普因封口費案成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。 美聯社
川普因封口費案成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。 美聯社

美國前總統川普先前請求解除在封口費案審理期間對他下達的禁言令，紐約州上訴法院今天駁回聲請。他在此案被控34項偽造商務紀錄相關罪名已於今年5月被認定全數成立。

川普因此案成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。

路透社報導，位於曼哈頓（Manhattan）的上訴法院駁回聲請，意味著川普在法官莫城（Juan Merchan）於9月18日判刑之前，無法公開評論此案檢察官和其他個人。屆時距離11月5日總統大選只有7週。

川普的律師辯稱，這道禁言令侵犯了憲法第一修正案保障的言論自由權。

路透社與益普索公司（Ipsos）上月30日公布的民調結果顯示，川普與有望成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗（Kamala Harris）競爭激烈。

在已登記選民中，賀錦麗的支持率為43%，領先川普的42%，差距在誤差範圍內。

封口費案 川普 美國大選 言論自由 賀錦麗

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