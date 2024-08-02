川普嗆賀錦麗「突然變黑人」惹議

美國共和黨總統候選人川普七月卅一日在芝加哥參加全國非裔記者協會活動時，錯誤宣稱副總統賀錦麗過去避提非裔血統，稱她從印度裔「搖身一變成黑人」。

川普受邀登上全國非裔記者協會的活動，原預期可透過與美國廣播公司記者史考特、福斯新聞網主持人福克納等人的問答，爭取非裔族群支持，詎料活動一開始便火花四射。

史考特率先提問，她引述川普過去對有色人種的偏頗言論，包含錯誤指控前聯合國大使海理與前總統歐巴馬不在美國出生，還說非裔記者是魯蛇、問的問題都很蠢，如今要如何爭取非裔支持？

川普對第一個問題就顯露不耐，他說，「我從未聽過以這麼糟糕態度發問的問題」，還攻擊美國廣播公司為「假新聞網」，川普並自稱是「自林肯以來對非裔族群最好的總統」。

接著，川普錯誤宣稱對手賀錦麗刻意淡化非裔血統。川普說，「她一直都是印度裔，她只宣傳自己的印度背景，直到幾年前她才突然成了黑人，現在，她希望大家知道她是黑人」。

川普說，「所以我不知道，她到底是印度人還是黑人？我尊重這兩種人，但她顯然不是。」

史考特打斷川普表示，賀錦麗的非裔背景不用懷疑。

賀錦麗的母親來自印度，父親則為牙買加移民。

川普說，賀錦麗負責的邊境政策導致數百萬名非法移民進犯美國，奪走「黑人的工作（Black jobs）」和「西裔的工作（Hispanic jobs）」；這類字眼被部分有色人種認為是輕蔑和羞辱。

賀錦麗七月卅一日在休士頓活動回應，她說川普「都是同一套，亦即分裂和不尊重」，她說，美國人民值得有一位說實話的領袖，一位不會以氣憤和敵意回應的領袖，一位了解彼此不同不會造成分歧的領袖。

此外，川普批評美國通貨膨脹是災難一場，摧毀中產階級，高利率讓美國夢難以成真，他承諾將大力降低能源支出並打擊通膨；川普說，他上任後要做的頭兩件事就是關閉邊境和開採能源。