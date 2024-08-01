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裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

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裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普2019年2月5日發表國情咨文時，轉向聯邦眾議院時任議長裴洛西，當時的副總統潘斯則在旁觀看。資料照片。圖／美聯社
美國前總統川普2019年2月5日發表國情咨文時，轉向聯邦眾議院時任議長裴洛西，當時的副總統潘斯則在旁觀看。資料照片。圖／美聯社

美國聯邦眾議院前議長裴洛西的自傳將於下周發行，根據衛報獨家披露書摘，她在書中寫到，有醫生表示，擔心前總統川普的心理健康。

裴洛西自傳名為「權力的藝術：我身為美國第一位眾議院女議長的故事」（暫譯）；她在書中寫到，2019年初，在一位著名精神科醫師的追思會上，多名「醫師和其他精神健康專家」告訴她，他們「深為關切」川普「存在著某種非常不對勁的問題」，「而且他的精神和心理健康狀況正在衰退」。

裴洛西指出，「我不是醫師，但我確實發現他的行為很難理解」。

根據報導，關於川普是否適任公職的問題構成貫穿全書的一條主線；在現任總統拜登退選後，今年78歲的川普成為史上最老的美國總統候選人，外界注意到他競選時發言頻繁出錯，演講常常漫無邊際，引據異乎尋常。

裴洛西在自傳該頁表示，在漢堡醫師（Dr. David Hamburg）的紀念活動上，她沒就川普的心理健康徵求與會者的說明。不過，裴洛西在其他章節不避諱表達自己對川普心理健康的觀點，稱他「失去平衡」和「精神失常」。

在2021年1月6日，裴洛西寫道，「我知道川普的精神失衡。我曾近距離看過。新冠疫情來襲時，他的否認，接著拖延，一再跺腳走出會議的嗜好、口出惡言、敲打桌子、大發雷霆、他對我國愛國者不敬以及完全脫離現實」。

裴洛西寫到，川普「一再、荒謬地堅稱，他是有史以來最偉大」。

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