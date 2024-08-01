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以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

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以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。圖／法新社
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。圖／法新社

美國總統大選11月登場，預計代表民主黨參選的副總統賀錦麗聲勢持續看漲，而檢察官出身的她，政治生涯要回溯到1990年代的加州舊金山，當年29歲的她，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦，布朗不只提攜她擔任要職，認識民主黨有力人士，拓展她的人脈，還送了她一輛BMW

1994年，賀錦麗與民主黨造王者布朗的戀情廣為人知，當時布朗是加州議會議長，已婚但與妻子分居。

根據美國記者莫藍（Dan Morain）2021年出版的《賀錦麗 : 活出勇氣，我從不客氣》傳記，「在這段關係中，布朗給了賀錦麗一輛BMW、帶她去巴黎、參加了奧斯卡頒獎典禮，甚至帶她去波士頓出差，並在那裡見了川普。」

這段感情給賀錦麗帶來了人生轉折，1994年11月，布朗安排她到加州醫療援助委員任職，年薪高達7萬2000美元。

賀錦麗和布朗交往2年後，布朗當選了舊金山市長並與妻子復合，兩人才分手。賀錦麗隨後才與主持人蒙特爾（Montel Williams）交往。對此，布朗2019年也大方坦承這段過往。

布朗領著賀錦麗打進核心政治圈，甚至還送了她一輛BMW。圖／美聯社
布朗領著賀錦麗打進核心政治圈，甚至還送了她一輛BMW。圖／美聯社

BMW 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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