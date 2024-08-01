決戰新移民！美選勝負端看搖擺州新住民 人數超過上屆票數差距

隨著2024年美國大選將在11月登場，美國移民協會（American Immigration Council）指出，數百萬新移民是首投族，而且在部分關鍵州，符合歸化資格的移民人數已經超過上屆大選票數落差，凸顯新移民將對美選產生關鍵影響，尤其擁有大量移民人口的搖擺州。

美國移民協會指出，「每4個符合入籍資格的移民中有3個已經歸化，而且在部分關鍵州，可能有資格入籍的移民人數超過這些州在2020年大選的票數落差」。

亞利桑州2016年至2020年的歸化總人數超過拜登4年前領先票數的6倍。

公民參與組織「非營利投票」（Nonprofit VOTE）總監米勒（Brian Miller）告訴美國之音，「許多關鍵州的移民人數比選票差距還大，所以對地方和全國選舉來說都非常有影響力。」

儘管如此，新移民的影響力是否能反映在投票率上仍有待商榷。

亞利桑納州非營利公共政策團體「墨西哥裔組織運動」（Chicanos Por La Causa）副主席葛西亞（Joe Garcia）談到，許多拉丁裔多半出身自不盛行或不重視選舉的國家，如果上一輩沒有投票習慣，新一代也未必會重視。

除此之外，投票流程的複雜性、文化和語言障礙都有可能影響首投族的公民參與意願。