川普酸賀錦麗族裔 共和黨籲回歸政策 民主黨批不適任

美國選戰正熱，共和黨眾議院議長才耳提面命提醒，少發動涉及種族及性別攻擊，自家總統候選人川普今天就質疑賀錦麗的非裔背景。共和黨議員呼籲川普多關心政策，民主黨大老則批川普不適任總統。

川普今天首度出席在芝加哥舉行的「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists，NABJ）年會，一進場先轟主持記者的提問有敵意，「令人蒙羞」，之後又質疑：「她（民主黨競選對手賀錦麗）是印度裔或非裔？她一路以來都是印度裔，而她突然之間變了，變成一名黑人。」

「應該要有人查一下這件事」。

這番驚人之語見報後，聯邦參議院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）對媒體表示，川普應該關注政策議題，而不是在打選戰期間與賀錦麗（Kamala Harris）較勁。

圖恩說，「競選活動必須、需要、一定要集中在議題上，有很多事情可以討論。我認為這是我們應該關注的焦點。是我們11月勝選的方式」。

川普陣營資深幕僚巴頓（Lynne Patton）聲明，川普今天遭惡意媒體成員偏見、魯莽的對待，這將產生巨大的反效果。

眾議院議長強生（Mike Johnson）等共和黨領袖日前才請同僚不要拿「多元、公平、共融（diversity,equity and inclusion ，DEI）計畫」來酸賀錦麗。

DEI相關計畫是為了確保不同背景的人能獲得平等的機會。例如，有單位會為促進DEI，而明定必須招募多少不同族裔、性別或性別認同的職員。

賀錦麗接棒拜登出征大選後，共和黨若干議員迅速將她貼上「DEI副總統」的標籤，酸她當初之所以能當拜登副手，全是因為她的種族及性別，無關能力。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發布聲明表示，「川普在NABJ崩潰顯示他是有多不適合當總統」。民主黨籍參議員華諾克（RaphaelWarnock）也發聲譴責，「這就是川普。這是侮辱、報復、怨恨…的政治，我懷疑我們會一直聽到這些，一路聽到11月」。

華諾克說，「我認為美國人民終究會排斥這一點。他們知道賀錦麗代表什麼」。

他說：「這是一位有著牙買加裔父親和東亞裔移民母親的女性。她曾就讀於霍華大學，並與一位猶太男子結婚。」

賀爸是牙買加移民，在加州大學柏克萊分校念經濟學，現在是史丹佛大學的榮譽教授。賀媽1950年代末期從印度南部移民到美國，同樣在柏克萊獲得營養學及內分泌學的博士學位後，成為知名的乳癌研究學者，於2009年去世。

賀錦麗本人則於晚間的活動上表示，「我只想說，美國人民值得擁有更好的（領導人）」。

「美國人民應該擁有一位說真話的領導人，一個在面對事實時不會以敵意和憤怒回應的領導人」。

川普今天出席NABJ年會，引發部分成員強烈反對，認為這是對川普過去羞辱過的非裔記者「呼一巴掌」，一名成員甚至辭去共同主席職位。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，NABJ會長萊蒙（Ken Lemon）說這是標準做法。該組織每逢選舉年都會邀請主要政黨的總統候選人演說。