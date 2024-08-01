快訊

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

奧運羽球／戴資穎輸球落淚 戴爸心疼女兒傷勢：能跑就是奇蹟了

川普酸賀錦麗族裔 共和黨籲回歸政策 民主黨批不適任

中央社／ 華盛頓31日專電
川普質疑賀錦麗族裔背景。美聯社
川普質疑賀錦麗族裔背景。美聯社

美國選戰正熱，共和黨眾議院議長才耳提面命提醒，少發動涉及種族及性別攻擊，自家總統候選人川普今天就質疑賀錦麗的非裔背景。共和黨議員呼籲川普多關心政策，民主黨大老則批川普不適任總統。

川普今天首度出席在芝加哥舉行的「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists，NABJ）年會，一進場先轟主持記者的提問有敵意，「令人蒙羞」，之後又質疑：「她（民主黨競選對手賀錦麗）是印度裔或非裔？她一路以來都是印度裔，而她突然之間變了，變成一名黑人。」

「應該要有人查一下這件事」。

這番驚人之語見報後，聯邦參議院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）對媒體表示，川普應該關注政策議題，而不是在打選戰期間與賀錦麗（Kamala Harris）較勁。

圖恩說，「競選活動必須、需要、一定要集中在議題上，有很多事情可以討論。我認為這是我們應該關注的焦點。是我們11月勝選的方式」。

川普陣營資深幕僚巴頓（Lynne Patton）聲明，川普今天遭惡意媒體成員偏見、魯莽的對待，這將產生巨大的反效果。

眾議院議長強生（Mike Johnson）等共和黨領袖日前才請同僚不要拿「多元、公平、共融（diversity,equity and inclusion ，DEI）計畫」來酸賀錦麗。

DEI相關計畫是為了確保不同背景的人能獲得平等的機會。例如，有單位會為促進DEI，而明定必須招募多少不同族裔、性別或性別認同的職員。

賀錦麗接棒拜登出征大選後，共和黨若干議員迅速將她貼上「DEI副總統」的標籤，酸她當初之所以能當拜登副手，全是因為她的種族及性別，無關能力。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發布聲明表示，「川普在NABJ崩潰顯示他是有多不適合當總統」。民主黨籍參議員華諾克（RaphaelWarnock）也發聲譴責，「這就是川普。這是侮辱、報復、怨恨…的政治，我懷疑我們會一直聽到這些，一路聽到11月」。

華諾克說，「我認為美國人民終究會排斥這一點。他們知道賀錦麗代表什麼」。

他說：「這是一位有著牙買加裔父親和東亞裔移民母親的女性。她曾就讀於霍華大學，並與一位猶太男子結婚。」

賀爸是牙買加移民，在加州大學柏克萊分校念經濟學，現在是史丹佛大學的榮譽教授。賀媽1950年代末期從印度南部移民到美國，同樣在柏克萊獲得營養學及內分泌學的博士學位後，成為知名的乳癌研究學者，於2009年去世。

賀錦麗本人則於晚間的活動上表示，「我只想說，美國人民值得擁有更好的（領導人）」。

「美國人民應該擁有一位說真話的領導人，一個在面對事實時不會以敵意和憤怒回應的領導人」。

川普今天出席NABJ年會，引發部分成員強烈反對，認為這是對川普過去羞辱過的非裔記者「呼一巴掌」，一名成員甚至辭去共同主席職位。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，NABJ會長萊蒙（Ken Lemon）說這是標準做法。該組織每逢選舉年都會邀請主要政黨的總統候選人演說。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

爭取非裔選票又失言？ 川普批賀錦麗：搖身一變成黑人

川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯

賀錦麗最新民調領先川普 支持度、好感度均勝出

邀請川普與會…全國黑人記者協會有雜音 重要成員辭共同主席

相關新聞

爭取非裔選票又失言？ 川普批賀錦麗：搖身一變成黑人

美國共和黨總統候選人川普31日在芝加哥參加全國非裔記者協會活動時火藥味十足，他質疑副總統賀錦麗從印度裔「搖身一變成黑人」...

被川普質疑印度裔、非裔變來變去？賀錦麗不客氣回應了

美國共和黨總統候選人川普7月31日在芝加哥參加全國非裔記者協會（National Association of Blac...

決戰新移民！美選勝負端看搖擺州新住民 人數超過上屆票數差距

隨著2024年美國大選將在11月登場，美國移民協會（American Immigration Council）指出，數百...

川普酸賀錦麗族裔 共和黨籲回歸政策 民主黨批不適任

美國選戰正熱，共和黨眾議院議長才耳提面命提醒，少發動涉及種族及性別攻擊，自家總統候選人川普今天就質疑賀錦麗的非裔背景。共...

賀錦麗最新民調領先川普 支持度、好感度均勝出

路透／易普索最新民調顯示，美國副總統賀錦麗支持度來到43%，仍領先共和黨勁敵川普1個百分點，等於她用了10天時間，縮小拜...

路透：賀錦麗副手人選 最晚5日公布

美國總統選戰打得熱烈，路透卅日獨家報導，副總統賀錦麗最快五日就會公布她的副總統候選人，且兩人打算一道前往關鍵州造勢；賀錦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。