路透：賀錦麗副手人選 最晚5日公布

美國總統選戰打得熱烈，路透卅日獨家報導，副總統賀錦麗最快五日就會公布她的副總統候選人，且兩人打算一道前往關鍵州造勢；賀錦麗卅日表示，她還沒決定副手人選。

賀錦麗卅日在喬治亞州競選時，公開叫陣共和黨對手川普，邀川普辯論場上見，她說，「如果你有什麼要講，直接當面跟我說」。

賀錦麗指的是川普先前和美國總統拜登說好九月十日在美國廣播公司（ABC）的總統選舉辯論。

賀錦麗也反駁共和黨陣營攻擊她邊境安全的議題，賀錦麗說，川普主張封殺邊境安全法案，而她會恢復，並將其簽署生效成為法律。

此外，共和黨副總統候選人范斯持續發動攻勢，規畫在八月一日造訪亞利桑那州美墨邊境，凸顯拜登政府的移民政策失控，導致一系列社會安全問題。

賀錦麗出線後，與川普的民調差距縮小，賀錦麗勤跑搖擺州造勢，紐約時報報導，很難想像，兩周前的拜登可以在喬治亞州舉行這種規模的造勢活動，賀錦麗卅日在亞特蘭大的活動約一萬人參加。

路透報導，賀錦麗下周會在多個關鍵州造勢，最快五日就會公布其副手人選。被點名者包含亞利桑那州聯邦參議員凱利、賓州州長夏皮洛、明尼蘇達州州長沃爾茲、運輸部部長布塔朱吉和肯塔基州州長貝希爾。

北卡州州長庫伯和密西根州州長魏美桂廿九日雙雙表態不爭取副總統一職。

此外，美國新聞網站Axios報導，賀錦麗將延攬財政部次長倪爾森（Brian Nelson）加入競選團隊，倪爾森不僅是首位自公部門離職投入選戰的高層官員，也是賀錦麗的「加州幫」成員，兩人曾在賀錦麗擔任加州檢察長時密切合作，賀錦麗相當信賴倪爾森。