路透／易普索最新民調顯示，美國副總統賀錦麗支持度來到43%，仍領先共和黨勁敵川普1個百分點，等於她用了10天時間，縮小拜登退選前留下的差距。

根據易普索7月28日完成的最新民調，賀錦麗取得43%登記選民的支持，川普則為42%。上周賀錦麗支持度約為44%，川普為42%。

整體而言，選民從過去一個月以來對賀錦麗的看法有所改善。最新民調中，賀錦麗好感度為46%、非好感度為51%；相對於拜登退選前的7月2日民調，對賀錦麗的好感度與非好感度分別為40%與57%。川普的好感度變化不大，選民間的好感度為41%，非好感度為56%。

這項民意調查於7月26至28日進行，在1025名美國成年人中隨機抽取樣本，誤差為3.5個百分點。民調顯示，登記選民更傾向川普在經濟、移民與犯罪的政策；而賀錦麗則是在公共衛生方面較占優勢。