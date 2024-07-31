邀請川普與會…全國黑人記者協會有雜音 重要成員辭共同主席

美國前總統川普獲邀出席全國黑人記者協會（National Association ofBlack Journalists）年會，引發協會內部激辯。

美聯社報導，有色人種的新聞組織傳統上都會邀請總統候選人在選舉年的夏季會議上發表演說，但川普接受全國黑人記者協會邀請，導致協會至少一名重要成員辭去年會共同主席職位。

有人認為，這場年會可能成為川普發表假言論的平台，或讓外界認為協會支持川普。

川普將於中午12時在芝加哥接受3名記者訪問，可能代表民主黨競選總統的副總統賀錦麗目前沒有打算與會。

不具名知情人士表示，賀錦麗競選團隊挪不出時間讓賀錦麗親自出席這場年會，還說協會拒絕邀請她線上參與。

部分團體成員主張，記者應該讓新聞人物的聲音被聽到；卻也有人直指，川普在擔任總統期間貶低知名黑人記者，又頻繁攻擊新聞自由，像是給記者貼上「人民之敵」標籤等等。

全國黑人記者協會成員兼自由記者戴維斯（Tyler J.Davis）在芝加哥黑人新聞媒體TRiiBE寫道：「我知道，如果我們以有意義的方式去做，這份工作應該會讓我們陷入困境。」

「但這不是交辦下來的作業，也不是記者會或新聞編輯室，全國黑人記者協會是一個學習、溝通和感受支持的地方。」

全國黑人記者協會主席勒蒙（Ken Lemon）堅稱，邀請川普「絕對不代表相挺」。

勒蒙說：「我們兩個都邀，其中一位答應要來。我們也很希望賀錦麗答應。」

協會宣布邀請川普出席後，「華盛頓郵報」專欄作家阿提亞（Karen Attiah）辭去2024年大會共同主席一職。