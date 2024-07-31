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賀錦麗對川普下戰帖 喊話要求面對面辯論

中央社／ 亞特蘭大30日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗亞特蘭大造勢，對共和黨籍對手川普發動猛烈攻勢，要川普與她面對面進行辯論。 路透
美國副總統賀錦麗亞特蘭大造勢，對共和黨籍對手川普發動猛烈攻勢，要川普與她面對面進行辯論。 路透

美國副總統賀錦麗今天對共和黨籍對手川普發動猛烈攻勢，她在宣布參選總統以來規模最大的造勢活動上表示，白宮寶座角逐戰的勢力正在轉變，要川普與她面對面進行辯論。

法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）此次前往喬治亞州亞特蘭大，是在重新振作的民主黨人認為這個搖擺州再次有了影響力之際進行。在現任總統拜登拋出震撼彈宣布退出2024總統大選後，要拿下喬治亞州原先看似已希望渺茫。

這位推定的民主黨藉總統提名人，目標是擴大民主黨2024年在搖擺州的版圖，並吸引年輕非裔選民。她今天在擠滿人潮的體育館，向現場約1萬名支持者發表20分鐘態度堅定的演說，承諾美國人「不會回到」川普的「失敗政策」。

賀錦麗對台下熱烈鼓掌的群眾說：「現在，接力棒在我們手中。我們面前有場戰鬥…而我們在這場比賽中處於劣勢。」

拜登本月21日退出選戰後，賀錦麗的競選之路隨即開跑，民主黨內大部分人士都支持她，她的競選團隊募得了驚人的2億美元資金。

她說：「這場比賽的勢力正在轉變，有跡象表明川普也感受到了。」

川普日前表示，他將放棄政治傳統，不與賀錦麗進行辯論，並對賀錦麗發動了一連串侮辱，稱她「瘋狂」、「一無是處」。

賀錦麗說：「好吧，唐納（川普），我確實希望你能重新考慮和我在辯論台上較量，因為俗話說，如果你有話要說，就當著我的面說。」

身為對付性犯罪者和詐騙分子的前檢察官和加州檢察長，賀錦麗也重申她深受歡迎的一句話，即她知道「川普是什麼樣的人」。

她說：「在這場選戰中，我將自豪地拿出我的紀錄來與他一週裡的每一天進行比較。」

川普 美國大選 賀錦麗

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