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賀錦麗8月6日賓州造勢 將首度與副手人選同台

中央社／ 費城30日綜合外電報導

美國副總統賀錦麗競選團隊表示，賀錦麗8月6日將與她的新副手人選在賓州費城首度同台亮相，展開為期4天的搖擺州造勢活動，其中包括密西根州和亞利桑那州。

路透社報導，造勢第一站選在賓州，表明賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）躍居副手人選名單之首，而賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊已決定，民主黨在2020年從共和黨手中奪回的賓州，將再次成為非贏不可的州。

競選團隊今晚在聲明中表示，在費城之後，賀錦麗和她的副總統人選將前往另外6個地點，包括威斯康辛州西部、底特律和拉斯維加斯，並「強烈提醒」說賀錦麗「尚未就副手人選做出決定」。

總統拜登一週多前宣布退選後，賀錦麗篤定代表美國民主黨參選11月5日舉行的總統大選，誰將與她一起競選的重大決定成為各界矚目的焦點。

消息人士表示，賀錦麗預計最快於8月5日，也就是8月6日的造勢活動前宣布這項決定。

賀錦麗目前考慮的副手人選名單包括夏皮洛、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州州長華茲（TimWalz）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

川普 美國大選 賀錦麗

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