快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
根據巴克萊策略師分析過去歷史，美國總統經政黨更迭後，利率波動率會加大。 美聯社
根據巴克萊策略師分析過去歷史，美國總統經政黨更迭後，利率波動率會加大。 美聯社

巴克萊（Barclays）利率策略師最新的分析報告指出，如果川普贏得美國總統大選，利率的波動率將會上升，如果是賀錦麗勝出而來的「賀錦麗交易」，波動率會下降。

巴克萊策略師納席卡和魯索周二（30日）發表的研究說，美國的利率波動率通常會在挑戰者贏得總統大選後的三個月裡上升。相反地，如果白宮仍然掌握在現任總統的政黨手中時，利率波動率就會下降。

到目前為止，華爾街大多專注於所謂的「川普交易」，也就是會因為川普當選而看好的市場交易，例如，押注長天期債券殖利率會走高，因為川普政府預期會有更寬鬆的財政政策。

巴克萊的策略師說，現在不妨來看看如果是賀錦麗成功讓民主黨續做白宮主人，而可能有的「賀錦麗交易」會是如何。

納席卡和魯索表示，民主黨獲勝將提供不同的機會，而市場目前低估了波動率下降的可能。他們兩人研究了過去近30年，也就是1996年以來的七次總統選舉中利率隱含和實現波動的模式。

他們在報告中寫道：「對於即將到來的選舉，結果也可能牽動利率走向（在我們看來，共和黨大獲全勝的情況下，利率會走高。而如果是在更有利於民主黨的情況下，利率會走低）。會是較高利率有著較大波動率，或是較低利率且波動率較低。」

因此，交易員若是想要押注在今年11月以後某個時間點的利率波動性下降，可以採行一種選擇權策略，策略的設計需要是利率交易如果落在最近區間時，也能有好表現。

巴克萊這份報告預估，如果川普獲勝，他領導的政策變化，像是提高關稅等，可能會在選後的幾個月內，令10年期公債的實現波動率（Realized Volatility）最多上升30個基點。假設賀錦麗獲勝的話，延續卸任總統拜登推動的政策，波動率將下降至大約10個基點。

納席卡和魯索提到，美國總統選舉政黨更迭後，波動性總會上升的歷史，源於三個關鍵問題的不確定性：通膨、央行政策和長期利率水準。他們指出，對消費者物價指數（CPI）、3個月期國庫券殖利率和10年期公債殖利率的預測，在總統政黨更替的選舉年，總是出現了更大分散。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普遲不點頭 下一場美總統選舉辯論沒著落

川普賓州造勢遇刺未遂 特勤局：槍擊後才驚覺有槍手

傳賀錦麗將公布副手人選 下周連袂赴關鍵州造勢

賀錦麗副手人選呼之欲出 傳下週將一同造訪搖擺州

相關新聞

路透最新民調曝光！賀錦麗10天內雙殺川普 支持度、好感度維持領先

路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國副總統賀錦麗支持度來到43%，仍領先共和黨勁敵川普1個百分點...

傳賀錦麗將公布副手人選 下周連袂赴關鍵州造勢

美國總統選戰打得熱烈，路透30日獨家報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）下周將公布她的副總統候選人，且兩人打...

范斯酸賀錦麗挨轟 川普力挺

美國共和黨副總統候選人范斯被爆出，曾在二○二一年批評副總統賀錦麗沒生小孩，這番話引發抨擊。共和黨總統候選人川普廿九日出面...

請饒舌歌手站台吸非裔票 賀錦麗挺進搖擺州喬治亞州

篤定代表美國民主黨參選總統的賀錦麗今天來到喬治亞州亞特蘭大造勢，請來饒舌歌手梅根尤物爭取年輕非裔選民支持，盼擴大民主黨在...

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

巴克萊（Barclays）利率策略師最新的分析報告指出，如果川普贏得美國總統大選，利率的波動率將會上升，如果是賀錦麗勝出...

賀錦麗能擊敗川普嗎？

美國總統拜登6月27日在電視辯論會的表現失利，勸退聲浪排山倒海襲來；7月13日美國前總統川普遇刺掛彩，聲勢更是一飛沖天，二進白宮儼然勢不可擋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。