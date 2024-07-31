請饒舌歌手站台吸非裔票 賀錦麗挺進搖擺州喬治亞州

篤定代表美國民主黨參選總統的賀錦麗今天來到喬治亞州亞特蘭大造勢，請來饒舌歌手梅根尤物爭取年輕非裔選民支持，盼擴大民主黨在搖擺州的版圖。

副總統賀錦麗今天造訪亞特蘭大，民主黨人現在又再重燃希望，認為仍有機會拿下喬治亞州。拜登令人震驚地退選之前，民主黨看起來毫無贏得這個搖擺州的希望。

賀錦麗將在擠滿1萬名支持者的室內舞台發表講話，競選團隊表示，這是她展開總統競選活動以來到場支持者最多的一次。

角逐白宮寶座之戰進入白熱化，59歲的賀錦麗今天發布她接替拜登參選後的首支電視廣告，川普陣營也同時發布廣告對打，在移民這個重要的選舉議題上攻擊她。

距離大選僅剩98天，賀錦麗面臨在8月民主黨提名大會之前宣布副總統人選的壓力。今天她抵達亞特蘭大之前，被問到競選搭檔是否已經選好時告訴記者：「還沒有。」

但根據美國媒體引述知情人士報導，賀錦麗和競選搭檔將於下週前往多個搖擺州，尋找副手的腳步顯然已經加快。

在亞特蘭大，賀錦麗在一家以美國南方非裔美國人傳統食物靈魂料理（Soul Food）聞名的餐廳短暫停留，餐廳的牆上掛著著名非裔美國人的照片，其中包括民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin LutherKing Jr.）。

梅根尤物（Megan Thee Stallion）和嘻哈明星Quavo將在舞台上為年輕選民表演，兩人是最新一批支持賀錦麗的名人。