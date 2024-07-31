川普國安團隊可能人選：台灣國防支出嚴重不足

繼川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩呼籲台灣應增加國防支出後，外傳可能進入川普執政團隊的柯伯吉今天受訪解讀川普外交政策時，也提到台灣國防開支占GDP的2.4%，「嚴重不足」。

美國總統大選進入倒數，國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）數次被媒體點名有望成為川普國安團隊一員。他接受「外交政策」（Foreign Policy）視訊專訪時強調，他不代表共和黨總統後選人川普（Donald Trump）或川普陣營發言，但如果受延攬出任可以發揮影響力的角色，「當然是種榮幸」。

談到中國及台灣議題時，柯伯吉再次強調軍事力量優先，亞洲重於歐洲的概念，並話鋒一轉指出，「當然，台灣人對他們面臨威脅的應對能力明顯不夠」。台灣在國防支出占國內生產毛額（GDP）的2.4%，這嚴重不足。

他並未提出台灣國防開支的理想占比為何。但在川普日前拋出「台灣搶走晶片生意，應向美國支付防衛費用」後，曾在2019至2021年間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O’Brien）受訪表示，台灣應增加國防支出至GDP的5%。

這不是柯伯吉首次對台灣國防發表意見，他今年5月曾推文表示，「大家都發現台灣對自身防衛不夠重視」。

台灣國防部主計局昨天說明，近年國防預算在政府及全民支持下穩定成長，2025年適逢軍事投資付款高峰期，預算需求一定比今年高，目前行政院正在審議中，預算還會調整。

柯伯吉今天也反駁中國把烏克蘭與台海局勢直接掛鉤的論述，指出如果北京認為台灣問題能在烏克蘭戰爭中解決，將直接干預或向俄羅斯提供大批致命軍援，但他們沒有這樣做，反而讓戰爭持續，削弱美國，並建構對第一島鏈的軍力。

他並列舉一連串在他看來糟糕的政策，包括不承認美國所處的困境、向歐洲和中東提供大量資金及武器、支持台灣獨立、稱中國領導人習近平為希特勒及抨擊中國政府邪惡等。他指出，自己與意識形態嚴重的鷹派不同，私下怎麼說是一回事，代表美國對外發言應該更謹慎。

柯伯吉強調，美國應該要願意與中國達成共處模式，也就是「說話輕聲細語，但手裡拿著大棒」，但美國並沒有這麼做。

他指出，一些共和黨批評者說得頭頭是道，但在現實中卻無法為大棒提供資源，而台灣政府也沒有為棍棒提供資源，反而在政治上挑釁中國。

柯伯吉表示，他談到這些並不是出於抽象的道德判斷，而是在面對擁有14億人口的國家，而這個國家甚至不排除使用軍事力量，並且已經準備這樣做，也許美國再出手前應該確保自己處於更有利的位置。

對於川普被形容為「交易型」（transactional）的外交路線，柯伯吉說，「我們不希望是百分百交易型」，但交易性質應該更高。

他抨擊現任總統拜登將聯盟視為神聖的概念「荒謬」，「美國政治中沒有什麼是神聖的」，如今需要偏重交易型的作法，也就是人們需各盡其責。柯伯吉這番話呼應川普長期不滿北大西洋公約組織（NATO）未在軍費開支上發揮應有作用，理所當然地認為他們可以依靠美國作為防禦盾牌。

柯伯吉2017年至2018年擔任美國國防部負責戰略與軍力發展的副助理部長，任內執筆的國防戰略報告強調和中國與俄羅斯競爭，卸任後共同成立探討大國競爭戰略的智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）。