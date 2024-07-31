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川普賓州造勢遇刺未遂 特勤局：槍擊後才驚覺有槍手

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國特勤局代理局長羅威今天表示，在賓州造勢活動當天，前總統川普的維安人員和狙擊小組不知道有槍手躲在附近建築物的屋頂上，直到川普遭槍擊後才驚覺大事不妙。

法新社報導，根據聯邦調查局（FBI）官員，在7月13日川普（Donald Trump）於賓州城市巴特勒（Butler）造勢遇襲前約90分鐘，當地執法部門認定槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）為「可疑人物」。

自川普遇刺未遂以來，各界不斷質疑特勤局（US Secret Service）過了多久才注意到有槍手在建築物屋頂上俯視整場競選活動。

羅威（Ronald Rowe）在聯邦參議院數個委員會聯合舉辦的聽證會中說道，「據我目前所知，特勤局反狙擊小組和前總統的維安人員，都不知道建築物屋頂上有一名持槍男子」。

他強調，「我們當時唯一知道的是，地方官員正在（會場）3點鐘方向處理一些問題，可能在前總統的右手邊，子彈就是從那裡射過來的。沒接獲屋頂上有一名男子或者有男子持槍的相關消息」。

川普 美國大選 賀錦麗

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