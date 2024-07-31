傳賀錦麗將公布副手人選 下周連袂赴關鍵州造勢
美國總統選戰打得熱烈，路透30日獨家報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）下周將公布她的副總統候選人，且兩人打算一道前往關鍵州造勢。
路透引述知情人士說法報導，賀錦麗將在出發造勢前公布其副手人選，此外，迄今無法確定人選和造勢地。
在賀錦麗幾乎篤定贏得多數的民主黨黨代表支持後，副總統人選備受關注，被點名者包含亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Waltz）、運輸部部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）。
北卡羅萊納州州長庫伯（Roy Cooper）和密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）29日雙雙表態不爭取副總統一職。
賓州、密西根州和威斯康辛州是近年來所謂的大選關鍵州。
賀錦麗競選團隊並未回應路透最新報導。
民調趨勢顯示，賀錦麗出線後民主黨與共和黨的差距縮小，美聯社分析，民主黨主攻共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）過去嘲諷賀錦麗沒生小孩，以及對墮胎權的保守言論，給范斯貼上「奇怪」（weird）的標籤，意在吸引民主黨支持者快速歸隊。
此外，范斯持續發動攻勢，規畫在下月1日造訪亞利桑那州的美墨邊境，凸顯拜登政府的移民政策失控，導致一系列社會安全問題。
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