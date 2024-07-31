賀錦麗副手人選呼之欲出 傳下週將一同造訪搖擺州

路透社獨家報導，兩名知情人士今天透露，有望代表美國民主黨問鼎白宮的副總統賀錦麗（Kamala Harris），下週將與她的競選副手造訪搖擺州。

路透社報導，自美國總統拜登退選後，賀錦麗已成為民主黨在11月總統大選中，最有可能出線的總統候選人，各界密切關注她將挑誰擔任競選副手。

其中一名消息人士指稱，賀錦麗將在下週造訪搖擺州前，宣布她的競選副手人選，這些搖擺州可能在11月大選倒向共和黨或民主黨。

據報導，賀錦麗目前考慮的候選名單包括肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）及運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。