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范斯酸賀錦麗挨轟 川普力挺
美國共和黨副總統候選人范斯被爆出，曾在二○二一年批評副總統賀錦麗沒生小孩，這番話引發抨擊。共和黨總統候選人川普廿九日出面力挺，稱范斯只想展現重視家庭生活。
范斯被川普選為副手後，過去言論一一被放大檢視，像是二○二一年他至少兩次批評賀錦麗和其他民主黨人未生育小孩，還稱賀為「沒有孩子的女貓奴」，引發熱議。
上述說法引發強烈反彈後，一些政治策士警告，少數關鍵州的幾千張選票可能決定輸贏，此事會讓川普陣營失去選票。
川普在福斯新聞頻道訪談中為范斯緩頰，「他成長於一個非常有趣的家庭環境，並感覺到家庭的美好。我不認為他那樣說有什麼錯」。
川普說，沒有成家也沒什麼不好，「有時候你沒碰上對的人，但你其實一樣好，在很多情況下，還要比有家庭的人好得多」。
賀錦麗沒有親生子女，和夫婿任德龍以及他和前妻生下的一對兒女共組家庭。
華盛頓郵報報導，范斯私下向金主抱怨，民主黨臨陣換將是「耍陰招」，凸顯共和黨選情在拜下賀上後遭遇逆風。
范斯廿七日在明尼蘇達州募款，稱拜登廿一日退選交棒賀錦麗，「我們所有人都有點被陰了」，他接著說，「壞消息是賀錦麗不如拜登有很多包袱，她年輕很多，顯然也不像拜登那樣在競選中掙扎」。
不過，范斯說，賀錦麗知名度不如川普或拜登，所以共和黨有必要努力塑造大眾對她的看法，「這是非常獨特機會，也是非常獨特的挑戰」。
華郵指出，民調顯示，拜登退選後，川普與賀錦麗的差距縮小。
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