快訊

奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

范斯酸賀錦麗挨轟 川普力挺

聯合報／ 編譯徐榆涵盧思綸／綜合報導
美國共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。美聯社
美國共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。美聯社

美國共和黨副總統候選人范斯被爆出，曾在二○二一年批評副總統賀錦麗沒生小孩，這番話引發抨擊。共和黨總統候選人川普廿九日出面力挺，稱范斯只想展現重視家庭生活。

范斯被川普選為副手後，過去言論一一被放大檢視，像是二○二一年他至少兩次批評賀錦麗和其他民主黨人未生育小孩，還稱賀為「沒有孩子的女貓奴」，引發熱議。

上述說法引發強烈反彈後，一些政治策士警告，少數關鍵州的幾千張選票可能決定輸贏，此事會讓川普陣營失去選票。

川普在福斯新聞頻道訪談中為范斯緩頰，「他成長於一個非常有趣的家庭環境，並感覺到家庭的美好。我不認為他那樣說有什麼錯」。

川普說，沒有成家也沒什麼不好，「有時候你沒碰上對的人，但你其實一樣好，在很多情況下，還要比有家庭的人好得多」。

賀錦麗沒有親生子女，和夫婿任德龍以及他和前妻生下的一對兒女共組家庭。

華盛頓郵報報導，范斯私下向金主抱怨，民主黨臨陣換將是「耍陰招」，凸顯共和黨選情在拜下賀上後遭遇逆風。

范斯廿七日在明尼蘇達州募款，稱拜登廿一日退選交棒賀錦麗，「我們所有人都有點被陰了」，他接著說，「壞消息是賀錦麗不如拜登有很多包袱，她年輕很多，顯然也不像拜登那樣在競選中掙扎」。

不過，范斯說，賀錦麗知名度不如川普或拜登，所以共和黨有必要努力塑造大眾對她的看法，「這是非常獨特機會，也是非常獨特的挑戰」。

華郵指出，民調顯示，拜登退選後，川普與賀錦麗的差距縮小。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

馬斯克轉發賀錦麗深偽影片…諷「拜登老年癡呆」 挨批違反X自家政策

跳票？承諾與賀錦麗辯論 川普說「很可能」扯60秒後有意食言

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭炎上！ 川普說話了

川普丟出回旋鏢 飛回來擊中自己

相關新聞

范斯酸賀錦麗挨轟 川普力挺

美國共和黨副總統候選人范斯被爆出，曾在二○二一年批評副總統賀錦麗沒生小孩，這番話引發抨擊。共和黨總統候選人川普廿九日出面...

馬斯克轉發賀錦麗深偽影片…諷「拜登老年癡呆」 挨批違反X自家政策

社群平台X的老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前利用自己的帳號分享副總統賀錦麗的「深偽」影片，招來批評聲浪。科...

認識賀錦麗經濟學：聚焦提昇中產階級 強調照護經濟

美國副總統賀錦麗在確定能獲得民主黨總統候選人提名之後，過去一周持續致力於陳述她的賀錦麗經濟學（Kamalanomics）願景：決心要提振美國中產階級。

跳票？承諾與賀錦麗辯論 川普說「很可能」扯60秒後有意食言

美國共和黨總統候選人川普先前承諾與副總統賀錦麗辯論，但今天似乎有意食言，他質疑兩人對決的價值，稱他「很可能」會辯論，但「...

不支持度達44% 范斯在搖擺州聲望不如預期

最新民調顯示，總統大選共和黨提名人川普的競選搭檔范斯(J.D. Vance)，在中西部的民調支持度不甚理想，讓原本希望利...

美國大選倒數99天 學者憂中俄干擾

美國總統大選今年11月登場，外國勢力干預選舉一向都是各方關注焦點。美國國家情報總監辦公室的官員週一（7月29日）暗示，在現任總統拜登宣布不競選連任後，企圖影響11月大選結果的「外國參與者」也將調整策略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。