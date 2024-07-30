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馬斯克轉發賀錦麗深偽影片…諷「拜登老年癡呆」 挨批違反X自家政策

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

社群平台X的老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前利用自己的帳號分享副總統賀錦麗的「深偽」影片，招來批評聲浪。科技倡議人士稱馬斯克此舉違反X自家政策。

法新社報導，馬斯克本月26日轉發1支遭到篡改的賀錦麗（Kamala Harris）競選影片，片中模仿她的配音稱現任總統拜登患有老年癡呆症，自稱「對治理國家一無所知」，還說身為女性和有色人種，她根本是「終極多元化雇員」。

這支影片原先由保守派Podcast主持人柯爾斯（ChrisKohls）有關的X帳號發布，並標註為「詼諧仿作」（parody）。

但馬斯克26日的轉發貼文並未標註影片是嘲諷性質，僅寫下「這太讚了！」，並附上笑到飆淚的表情符號。

隨著美國總統大選將於11月5日登場，人們對人工智慧（AI）支持的政治不實訊息感到日益擔憂。馬斯克轉發影片的貼文點閱次數已突破1.3億次。

賀錦麗競選陣營發布聲明表示：「我們認為美國人民想要副總統賀錦麗正提供的真實自由、機會與安全，而不是馬斯克和川普提供的虛假、被人操弄的謊言。」

馬斯克擁有近1.92億名粉絲，在前身為推特（Twitter）的X平台上算是一股頗具份量的聲音。

川普本月稍早在賓州造勢活動上遭槍手刺殺未遂後，馬斯克隨即透過X貼文宣告支持川普。

加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）在X上貼文表示，遭人動過手腳的賀錦麗影片「應屬違法」，還說他很快會簽署法案禁止這類影片。

馬斯克在貼文下方反嗆紐松說，「詼諧仿作在美國是合法的」，還在貼文下附上原始影片。

馬斯克轉發影片之舉似乎違反X自家政策，即禁止分享「具欺騙性、令人困惑並導致傷害的虛構、篡改或斷章取義」內容。

X尚未回應法新社的置評請求。

X 川普 美國大選 賀錦麗 馬斯克

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