跳票？承諾與賀錦麗辯論 川普說「很可能」扯60秒後有意食言
美國共和黨總統候選人川普先前承諾與副總統賀錦麗辯論，但今天似乎有意食言，他質疑兩人對決的價值，稱他「很可能」會辯論，但「也可提出充分理由不辯論」。
美聯社報導，福斯新聞頻道（Fox News Channel）今天播出川普受訪內容，他多次被追問是否會與賀錦麗（Kamala Harris）辯論，然後給出比日前更模稜兩可的答案。
川普原本亟欲與現任總統拜登辯論，但在拜登退選、賀錦麗準備成為民主黨總統候選人後，川普一直在質疑他最初同意與拜登辯論的條件。他表示，原定9月10日由美國廣播公司新聞網（ABC News）舉辦的辯論應該換不同媒體主辦，稱美國廣播公司都是「假新聞」。
川普上週與記者通話時，被問到是否會至少與賀錦麗辯論一次。他回答「沒錯，當然，我想要」，還說必須要辯論。
主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）在今天的訪問中一再逼問川普是否真的會辯論。
川普說：「我想要辯論，但我也可以這麼說，每個人都知道我是誰，現在大家也知道她（賀錦麗）是誰。」
川普最後還說：「答案是肯定的，我最終很可能會辯論。」
他繼續說了一分鐘，稱任何辯論都必須在各州開始提前投票之前舉行，然後又說「答案是肯定的，但我也可提出充分理由不辯論」。
川普之前就曾缺席辯論，包括所有2024年大選共和黨總統初選辯論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言