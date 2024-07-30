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范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭炎上！ 川普說話了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。美聯社
美國共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。美聯社

美國共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）日前被爆出2021年曾批評副總統賀錦麗貓沒生小孩，慘遭炎上。對此，范斯的搭檔、前總統川普29日表態力挺，稱范斯只想展現有多重視家庭生活。

范斯被提名為共和黨籍候選人後，過去言論一一被放大檢視，像是2021年至少兩次批評賀錦麗和其他民主黨人未生育小孩，甚至稱賀為「沒有孩子的貓夫人」，引發熱議。

對此，川普29日在接受福斯新聞網訪問時說，「他成長於一個非常有趣的家庭環境，並感覺到家庭的美好。我不認為那樣說有什麼錯。」

川普繼續替范斯辯護稱，他並沒有更重視有家庭的人。「你知道的，有時候你沒碰上對的人，或是說你沒有遇上任何人。但你其實一樣好，在很多情況下，還要比有家庭的人好得多。」

賀錦麗沒有親生子女，但她和丈夫任德龍（Doug Emhoff）、以及丈夫和前妻生下的艾拉（Ella Emhoff）和柯爾（Cole Emhoff）共組家庭。

川普 美國大選 范斯 賀錦麗

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