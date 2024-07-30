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川普砸巨資打廣告戰 試圖壓制賀錦麗上漲氣勢

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普的競選團隊本週將在6個關鍵州發動1000萬美元的廣告攻勢，試圖壓制選民對民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）的高漲熱情及踴躍捐款。法新社
美國共和黨總統候選人川普的競選團隊本週將在6個關鍵州發動1000萬美元的廣告攻勢，試圖壓制選民對民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）的高漲熱情及踴躍捐款。法新社

美國共和黨總統候選人川普的競選團隊本週將在6個關鍵州發動1000萬美元的廣告攻勢，試圖壓制選民對民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）的高漲熱情及踴躍捐款。

路透社報導，這是川普自今年1月以來最大手筆的廣告攻勢，當時他正與黨內對手爭奪共和黨提名。

川普的競選團隊尚未回覆置評要求，但這波廣告戰的推出時間正逢賀錦麗參選改變了選情。

自現任總統拜登上週放棄競選連任、改為賀錦麗背書以來，她迅速凝聚民主黨黨內支持，並鞏固大額贊助人力挺。她也在拜登先前難以爭取到的年輕選民中激發新的活力。

支持川普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（MAGA Inc.）上週也展開廣告戰，並表示，將斥資3200萬美元在3州投放批評賀錦麗的新廣告。

78歲的川普今天在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發布一則廣告，剪輯賀錦麗過去受訪、競選活動和辯論等場合說過的話，試圖將她描繪成一個與一般美國人脫節的極端自由派，特別是與歷經工業衰退的「鐵鏽帶」（Rust Belt）民眾脫節。

與總統競選活動不同的是，超級政治行動委員會可接受的捐款沒有上限，意味著這些組織通常有更多錢可以花，但不得在策略上與競選陣營協調。

民主黨超級政治行動委員會「未來前進」（FutureForward）表示，將在亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州等地投入5000萬美元力挺賀錦麗，這6州被視為可決定選情的關鍵州，因為這些地方的投票偏好左右搖擺。

賀錦麗的競選團隊昨天表示，上週籌集了2億美元的新競選資金。

雖然賀錦麗知名度高，但她的政策立場並非眾所周知。

民主黨民意調查公司Blueprint的民調專家史密斯（Evan Roth Smith）說：「她有第2次機會可給人留下第一印象。」

但史密斯也說，賀錦麗面臨的危險在於，在她的競選團隊廣告戰奏效之前，川普陣營是否能先在選民心目中將她定型。

威斯康辛州共和黨負責人希明（Brian Schimming）表示，這就是共和黨正要採取的行動，「要讓民眾知道，如果不喜歡拜登，就真的不會喜歡賀錦麗」。

川普 美國大選 賀錦麗

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