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情報機構：因應拜登退選 外國介選策略將改聚焦賀錦麗
美國情報官員今天表示，針對11月大選從事影響操作的敵人，預期會根據總統大選的發展進行調整，這顯然是在說拜登放棄競選連任一事。
這位官員表示，身分不明的外國行為者特別關注「本月發生關於總統大選的事件」，但並未直接提及拜登退選。
這位官員的言論顯示，美國情報機構預計，外國行為者介選的行動，將改為聚焦拜登欽點接班的副總統賀錦麗（Kamala Harris）身上。
這位官員表示：「我們預期這些行為者將因應這些事件做出調整，並納入其影響論述中，試圖破壞民主制度。」但他沒有透露外國行為者的身分。
81歲的拜登在民主黨人不斷增加壓力下於7月21日退選，並欽點賀錦麗為接班人與共和黨人川普對決，重塑了11月5日總統大選的競選格局。
國家情報總監辦公室（Office of the Director ofNational Intelligence）官員向記者簡報時，援引非政府組織的報告指出，外國行為者已將7月13日刺殺川普未遂事件「作為論述的一部分」。
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