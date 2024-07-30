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賓州造勢大會槍擊案 川普同意接受FBI訪談

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國聯邦調查局（FBI）官員今天表示，前總統川普已同意與FBI見面，就本月13日發生的企圖暗殺未遂一案，以受害者身分進行訪談。（美聯社）
美國聯邦調查局（FBI）官員今天表示，前總統川普已同意與FBI見面，就本月13日發生的企圖暗殺未遂一案，以受害者身分進行訪談。（美聯社）

美國聯邦調查局（FBI）官員今天表示，前總統川普已同意與FBI見面，就本月13日發生的企圖暗殺未遂一案，以受害者身分進行訪談。

法新社報導，FBI官員就7月13日槍擊事件提供最新調查進展，並說尚未確定20歲槍手庫克斯（ThomasMatthew Crooks）的攻擊動機。

調查人員表示，庫克斯在賓州巴特勒（Butler）川普的造勢大會上開了8槍後，遭美國特勤局（SecretService）狙擊手擊斃；他似乎是個「獨行俠」，當局尚未確定他是否有同謀。

FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）表示，與川普訪談將是「對受害者的標準訪談程序，如同我們在任何其他案件中，對任何受害者所做的訪談一樣。」

羅傑克說：「就他所觀察到的情況，我們想了解他的看法。」

FBI官員表示，他們已經訪談了數十名認識庫克斯或與他有過往來的人，包括家人、同事、以前的教師和同學等。

「我們了解到這個人非常聰明，上過大學並且維持穩定就業…他主要社交圈似乎僅限於他的直系親屬，據信他幾乎沒有朋友和熟人。」

FBI官員指出，庫克斯的父母表示，他們事先並不知道兒子的預謀。羅傑克表示：「在目前階段，我們確實認為這說法可信。」

FBI局長瑞伊（Chris Wray）上週在聯邦眾議院司法委員會作證表示，庫克斯在襲擊行動的前幾天，曾於網上搜尋有關前總統甘迺迪1963年11月遭歐斯華（Lee Harvey Oswald）暗殺的詳細資料。

FBI 川普 槍擊 美國大選

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