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遭遇逆風！范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。美聯社
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。美聯社

華盛頓郵報報導，美國前總統川普競選搭檔范斯私下向金主抱怨，民主黨臨陣換將賀錦麗是「耍陰招」（sucker punch），稱「賀錦麗的包袱不如拜登多」很可惜，凸顯共和黨選情在拜下賀上後遭遇逆風。

俄亥俄州參議員兼共和黨副總統候選人范斯，27日出席明尼蘇達州黃金谷（Golden Valley）募款，稱拜登21日退選交棒賀錦麗，「我們所有人都有點被來陰的了」，他接著說，「壞消息是賀錦麗不如拜登有很多包袱，她年輕很多，顯然也不像拜登那樣在競選中掙扎」。

無論是川普競選團隊或范斯本人，在面對大眾的發言，一向堅持拜下賀上不會改變選情，如范斯22日回應拜登退選直言不會改變政治考量，川普幕僚米勒（Jason Miller）22日向福斯電視台稱，民主黨換賀錦麗是「從煎鍋跳進火裡，擺脫拜登問題、迎來賀錦麗問題」。

川普本人則表達有點懷念和拜登競爭的日子，「他永遠是我的頭號對手」，且貶抑賀錦麗「比拜登還糟」。

不過，范斯27日面對金主截然不同的發言凸顯共和黨遭遇挑戰。范斯說，賀錦麗知名度不如川普或拜登，所以共和黨有必要在形塑大眾對她的看法上努力，「這是非常獨特機會，也是非常獨特的挑戰」。

確實，華郵指出，兩項國家民調顯示，自從拜登退選後，川普與賀錦麗的差距落在誤差範圍內，抹消川普稍早在相同民調中的領先優勢。

共和黨 川普 拜登 民主黨 美國大選 范斯 賀錦麗

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