聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭遇逆風！范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」
華盛頓郵報報導，美國前總統川普競選搭檔范斯私下向金主抱怨，民主黨臨陣換將賀錦麗是「耍陰招」（sucker punch），稱「賀錦麗的包袱不如拜登多」很可惜，凸顯共和黨選情在拜下賀上後遭遇逆風。
俄亥俄州參議員兼共和黨副總統候選人范斯，27日出席明尼蘇達州黃金谷（Golden Valley）募款，稱拜登21日退選交棒賀錦麗，「我們所有人都有點被來陰的了」，他接著說，「壞消息是賀錦麗不如拜登有很多包袱，她年輕很多，顯然也不像拜登那樣在競選中掙扎」。
無論是川普競選團隊或范斯本人，在面對大眾的發言，一向堅持拜下賀上不會改變選情，如范斯22日回應拜登退選直言不會改變政治考量，川普幕僚米勒（Jason Miller）22日向福斯電視台稱，民主黨換賀錦麗是「從煎鍋跳進火裡，擺脫拜登問題、迎來賀錦麗問題」。
川普本人則表達有點懷念和拜登競爭的日子，「他永遠是我的頭號對手」，且貶抑賀錦麗「比拜登還糟」。
不過，范斯27日面對金主截然不同的發言凸顯共和黨遭遇挑戰。范斯說，賀錦麗知名度不如川普或拜登，所以共和黨有必要在形塑大眾對她的看法上努力，「這是非常獨特機會，也是非常獨特的挑戰」。
確實，華郵指出，兩項國家民調顯示，自從拜登退選後，川普與賀錦麗的差距落在誤差範圍內，抹消川普稍早在相同民調中的領先優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言