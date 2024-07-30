聽新聞
test
0:00 / 0:00

美總統大選倒數百日 賀錦麗喚醒民主黨

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
美國副總統賀錦麗（前左）在拜登退選後臨危受命，成功激起選民熱情。圖為她六月廿日在華盛頓非裔美國人歷史文化博物館參加「六月節」活動。（美聯社）
美國副總統賀錦麗（前左）在拜登退選後臨危受命，成功激起選民熱情。圖為她六月廿日在華盛頓非裔美國人歷史文化博物館參加「六月節」活動。（美聯社）

距十一月五日美國總統大選投票不到一百天，拜登總統上周退選交棒給副總統賀錦麗，讓民主黨原本低迷的選情出現轉機，賀錦麗的募款會籌到大筆款項，選民對她的好感度也大幅提升，但民調仍顯示，川普在全國和關鍵州支持度仍然領先。

拜登廿一日宣布退選，支持賀錦麗接棒參選，臨危受命的賀錦麗截至廿八日已募款二億美元（約台幣六十六點億元），其中多達百分之六十六來自今年首度捐款的人，更吸納十七萬人加入競選志工行列。

賀錦麗陣營公關負責人泰勒表示：「賀錦麗的聲勢與活力是扎扎實實，這次選舉基本面也是如此，有鑑於選情非常緊繃，最終將由少數州、少數選民決定。」

根據美國廣播公司最新民調，選民對賀錦麗的好感度躍升至百分之四十三，反感度為百分之四十二。一周前的同樣民調，賀錦麗好感度為百分之卅五，另有百分之四十六對她反感。

川普的好感度則略微下滑。選民對他的好感度從上周的百分之四十降至百分之卅六。這項民調於七月廿六至廿七日進行，隨機抽樣一千二百名美國成年人，誤差為正負三個百分點。

民主黨換將讓選情出現轉機，賀錦麗已拉近先前拜登落後川普的差距，但多數民調仍顯示賀錦麗全國支持度落後川普。

華爾街日報最新民調顯示，賀錦麗全國支持度只落後川普兩個百分點，比拜登先前輸給川普六個百分點大為拉近，因為更多非裔、拉丁裔和卅歲以下選民支持。

不過，共和黨民調專家李伊說，川普選情比四年前好得多，四年前的七月，川普民調落後九個百分點。他表示，即使民調兩人不相上下，川普還是占上風，因為選舉人制度以及川普在關鍵決勝州的領先。

國會山莊報上周針對關鍵決勝州的民調顯示，川普在亞利桑納州領先五個百分點，在喬治亞州、密西根州和賓州領先一到兩個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗團隊一周內籌得兩億美元捐款 以迎戰美國總統大選

民主黨鐵票鬆動 拉丁裔不滿移民政策恐轉投川普

2024美大選倒數100天！賀錦麗臨危受命1周狂吸66億元 66%首次捐款

賀錦麗首週獲65億選舉資金 Zoom募款破16萬人

相關新聞

美總統大選倒數百日 賀錦麗喚醒民主黨

距十一月五日美國總統大選投票不到一百天，拜登總統上周退選交棒給副總統賀錦麗，讓民主黨原本低迷的選情出現轉機，賀錦麗的募款...

賀錦麗團隊一周內籌得兩億美元捐款 以迎戰美國總統大選

一般認為，現任民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）將被正式提名為民主黨總統候選人，以迎戰今年11月的美國總統大選。

最新民調出爐！川普搭檔范斯中西部聲望不如預期 搖擺州選票堪憂

最新民調顯示，美國總統大選共和黨提名人川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance），在中西部的民調支持度不甚理想，讓原本希...

民主黨鐵票鬆動 拉丁裔不滿移民政策恐轉投川普

出生於尼加拉瓜、已歸化為美國公民的福爾諾斯（Linda Fornos）認為，不受控的移民正在傷害她家人自我謀生的能力，1...

因應川普當選變數 歐乾淨能源技術業者投資卻步

路透報導，因應川普可能當選的變數，歐洲乾淨能源業者擔心銷售下滑或在美國投資生變，均暫且放棄拓展計畫。

總統大選倒數99天 賀錦麗讓民主黨重燃熱情 但關鍵州仍落後

政治網站Politico報導，7月28日(周日)距11月5日大選剩100天(離今天29日則只剩99天)，上周另值得銘記的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。