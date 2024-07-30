美總統大選倒數百日 賀錦麗喚醒民主黨

距十一月五日美國總統大選投票不到一百天，拜登總統上周退選交棒給副總統賀錦麗，讓民主黨原本低迷的選情出現轉機，賀錦麗的募款會籌到大筆款項，選民對她的好感度也大幅提升，但民調仍顯示，川普在全國和關鍵州支持度仍然領先。

拜登廿一日宣布退選，支持賀錦麗接棒參選，臨危受命的賀錦麗截至廿八日已募款二億美元（約台幣六十六點億元），其中多達百分之六十六來自今年首度捐款的人，更吸納十七萬人加入競選志工行列。

賀錦麗陣營公關負責人泰勒表示：「賀錦麗的聲勢與活力是扎扎實實，這次選舉基本面也是如此，有鑑於選情非常緊繃，最終將由少數州、少數選民決定。」

根據美國廣播公司最新民調，選民對賀錦麗的好感度躍升至百分之四十三，反感度為百分之四十二。一周前的同樣民調，賀錦麗好感度為百分之卅五，另有百分之四十六對她反感。

川普的好感度則略微下滑。選民對他的好感度從上周的百分之四十降至百分之卅六。這項民調於七月廿六至廿七日進行，隨機抽樣一千二百名美國成年人，誤差為正負三個百分點。

民主黨換將讓選情出現轉機，賀錦麗已拉近先前拜登落後川普的差距，但多數民調仍顯示賀錦麗全國支持度落後川普。

華爾街日報最新民調顯示，賀錦麗全國支持度只落後川普兩個百分點，比拜登先前輸給川普六個百分點大為拉近，因為更多非裔、拉丁裔和卅歲以下選民支持。

不過，共和黨民調專家李伊說，川普選情比四年前好得多，四年前的七月，川普民調落後九個百分點。他表示，即使民調兩人不相上下，川普還是占上風，因為選舉人制度以及川普在關鍵決勝州的領先。

國會山莊報上周針對關鍵決勝州的民調顯示，川普在亞利桑納州領先五個百分點，在喬治亞州、密西根州和賓州領先一到兩個百分點。