賀錦麗團隊一周內籌得兩億美元捐款 以迎戰美國總統大選
一般認為，現任民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）將被正式提名為民主黨總統候選人，以迎戰今年11月的美國總統大選。
周日，賀錦麗競選團隊宣布，拜登總統宣布退出競選，以及民主黨陣營對賀錦麗表達了一致支持之後，過去一周來，賀錦麗競選團隊已經收到超過兩億美元的捐款。
賀錦麗競選團隊副組長弗拉赫迪（ Rob Flaherty）在X發文寫道：「在我們開始競選活動的一周時間裡，賀錦麗已經收獲了超過兩億美元捐款，其中66%捐款者是第一次為總統競選活動捐款。此外，我們還贏得了17萬新的志願者。」
總統大選百日倒計時
賀錦麗參加總統競選角逐，已經獲得了民主黨陣營內眾多大佬級人物的支持，其中包括現總統拜登，前總統克林頓、奧巴馬以及前眾議院議長佩洛西。
民主黨方面計劃在八月初舉行網上表決，以便正式確定賀錦麗的民主黨總統候選人身份。
距離總統大選還有一百天時間，最新的民調顯示，賀錦麗的民意支持率已經開始趕超共和黨總統候選人、前總統特朗普。一般認為，本次美國總統大選中，兩名候選人之間的角逐將異常激烈。賀錦麗競選團隊的當務之急，則是如何將當前支持度快速攀升的勢頭延續下去。
（路透社，德新社）
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