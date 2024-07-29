黃金交叉！賀錦麗支持度暴漲 ABC民調超車川普7個百分點

自從美國總統拜登宣布退選、交棒副總統賀錦麗以後，民主黨聲勢逆風高飛，美國廣播公司新聞網（ABC News）28日公布最新民調指出，川普支持率從40%下滑到36%，賀錦麗則上升至43%，超車川普。

根據ABC News與民調機構易普索（Ipsos）統計，賀錦麗的好感度從一周前的35%攀升至43%，反對度從46%降至42%。至於川普的支持度從一周前的40%下降至36%。

此外，美國人對賀錦麗作為民主黨提名人的熱情程度更勝川普，48%受訪美國人認為，如果賀錦麗參選，他們會感到熱情有勁；39%的人則對川普成為共和黨提名人感到熱情有勁。

這項民意調查於7月26至27日以英語和西班牙語進行，在1200名美國成年人中隨機抽取樣本，誤差為3個百分點。