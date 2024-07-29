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賀錦麗首週獲65億選舉資金 Zoom募款破16萬人

中央社／ 華盛頓28日專電
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統。歐新社
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統。歐新社

美國總統拜登21日宣布不連任，呼籲支持副總統賀錦麗。她一週募款逾2億美元（約新台幣65.6億元），66%的捐款者是今年選戰首次捐款。有幾場募款以線上舉行，其中一場創下16萬人的紀錄。

賀錦麗（Kamala Harris）投入參選，不僅快速凝聚前總統歐巴馬（Barack Obama）伉儷等民主黨重量級人士的支持，魅力更席捲支持者，第一週有17萬新志工加入。有人形容，她的基層動員能量可媲美歐巴馬2008年的選舉。

美國全國公共電台（NPR）今天報導，賀錦麗投入參選的24小時募得8100萬美元，一週後已超過2億美元，這是拜登4月單月募款總額的4倍之多。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）6月共募得1.12億美元。

離11月5日的選舉剩下100天。賀錦麗競選總部發言人泰勒（Michael Tyler）指出，賀錦麗帶動的民眾熱情和能量如假包換。他也預測，這場選舉的結果將會「非常接近」，關鍵在於「少數幾個州的少數選民」。

美國政治新聞網Politico報導，第一週捐款給賀錦麗的民眾中，有66%從未在這次選舉捐款，顯示她的參選獲得許多基層民眾的支持。

賀錦麗的幕僚善用影片、網路迷因接觸年輕世代。拜登21日宣布退選後不到幾個小時，非裔女性團體#WinWithBlackWomen用視訊會議軟體Zoom開會，募得150萬美元。加上接下來兩天的Zoom募款會議，第一週網路募款超過1000萬美元。

受到非裔女性21日Zoom募款會議的鼓舞，25日有一場以白人女性為號召的Zoom募款會議，吸引超過16萬人，創下參加Zoom會議的人數紀錄。曾是民主黨的參議員桑德斯（Bernie Sanders）上電視受訪談到這個盛況，直說「太瘋狂」。

佛羅里達州平內拉斯郡（Pinellas County）民主黨黨部主席葛瑞菲斯（Jennifer Griffith）受訪時說，黨部突然間湧進許多志工，這是前所未見的，唯一能類比的應該是歐巴馬2008年參選激起的基層能量，突然在一夜間爆發。

川普 美國大選 賀錦麗

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